Európska komisia predstaví návrh digitálneho zeleného pasu

Brusel 1. marca (TASR) - Európska komisia (EK) predstaví 17. marca návrh digitálneho "zeleného pasu" súvisiaceho s pandémiou nového koronavírusu, ktorý bude poskytovať informácie o očkovaní a testovaní, ako aj o tom, či daná osoba prekonala ochorenie COVID-19. Tento termín oznámil v pondelok na Twitteri podpredseda EK Margaritis Schinas, informovala agentúra APA.



"(Dňa) 17. marca odprezentujeme iniciatívu, ktorá sa zameriava na cestovanie a mobilitu," uviedol Schinas na sociálnej sieti. Dodal, že tento preukaz musí zaisťovať ochranu údajov a súkromia a byť bezpečný.



Šéfka EK Ursula von der Leyenová v pondelok na stretnutí s nemeckými konzervatívnymi poslancami v EP avizovala, že EK chce počas marca priniesť legislatívny návrh na "digitálny zelený pas" slúžiaci pre ľudí zaočkovaných proti koronavírusu.



Rýchle kroky EK pri presadzovaní tohto preukazu ocenil i rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý vyjadril podporu tomuto návrhu už minulý týždeň. Ide podľa jeho slov o bezpečné riešenie, ktoré je zároveň šancou, ako získať v rámci celej Európy možnosť slobodne cestovať.



Členské štáty EÚ sa na minulotýždňovom videosummite v zásade dohodli na spoločnom prístupe k zavedeniu európskeho očkovacieho preukazu a EK poverili technickým vypracovaním príslušného návrhu. To by malo trvať zhruba tri mesiace, teda do konca mája.



Jednotlivé štáty sa zatiaľ ale rozchádzajú v otázke, aké výhody budú mať ľudia s týmto preukazom. Dovolenkármi vyhľadávané krajiny ako Rakúsko požadujú jasné zvýhodňovanie držiteľov týchto preukazov, ako napríklad zjednodušenie cestovania či prístup do reštaurácií alebo divadiel. Viaceré štáty vrátane Nemecka majú však kritickejší postoj. Dôvodom je to, že zatiaľ nie je jasné, či zaočkované osoby môžu vírus preniesť na iných ľudí, ako aj to, že v krajinách EÚ je zaočkovaná zatiaľ len malá časť obyvateľstva.