EK: Prepustenie bieloruských väzňov by malo viesť k oslobodeniu iných
Správa o prepustení 123 politických väzňov prišla po dvojdňových rokovaniach amerického vyslanca Johna Coalea v Minsku.
Autor TASR
Brusel/Washington 13. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v sobotu privítala prepustenie líderky opozičných protestov v Bielorusku Maryje Kalesnikavovej, nositeľa Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého a 121 ďalších politických väzňov v Bielorusku.
„Tento vývoj musí posilniť naše odhodlanie. Odhodlanie bojovať za všetkých zostávajúcich väzňov za mrežami v Bielorusku, ktorí mali odvahu povedať moci pravdu,“ napísala predsedníčka Európskej komisie v príspevku na sieti na X.
Von der Leyenová v ňom zdôraznila, že boj za ľudské práva a spravodlivosť v Bielorusku musí pokračovať, kým sa nenaplnia demokratické ašpirácie bieloruského ľudu.
Správa o prepustení 123 politických väzňov prišla po dvojdňových rokovaniach amerického vyslanca Johna Coalea v Minsku, ktorý predtým v sobotu oznámil, že Washington zruší sankcie na potaš (uhličitan draselný) z Bieloruska. Táto látka sa používa pri výrobe skla, ako aj v textilnom či papierenskom priemysle.
Nemenovaný americký zdroj podľa AFP uviedol, že medzi 123 prepustenými je aj americký občan. Jeho prepustenie označil zdroj za „ďalší dôkaz vodcovských schopností prezidenta (USA Donalda) Trumpa“ a „významný míľnik v americko-bieloruskej spolupráci“.
Nemenovaný predstaviteľ sa okrem toho za pomoc pri vyjednávaní o prepustení politických väzňov poďakoval Litve a vyzval Minsk, aby pracoval na riešení nedávnych sporov s Vilniusom.
