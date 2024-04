EK preveruje zaobchádzanie spoločnosti Meta s politickou reklamou

Brusel 30. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že spustila vyšetrovanie spoločnosti Meta pre jej zaobchádzanie s politickou reklamou na svojich platformách Facebook a Instagram pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Predstavitelia EÚ sa obávajú, že Meta svojím zaobchádzaním s politickým obsahom ohrozuje demokratický proces volieb do EP. Ich obavy sa týkajú predovšetkým zámerne zavádzajúceho obsahu od vonkajších aktérov.



Cieľom vyšetrovania je "zabezpečiť, aby sa prijali účinné opatrenia najmä na zabránenie zneužitia zraniteľnosti Instagramu a Facebooku zasahovaním zo zahraničia," uviedol eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Vyšetrovanie sa uskutoční na základe Zákona o digitálnych službách (DSA).



Americká spoločnosť Meta sa k zámeru vyšetrovania nevyjadrila, no informovala, že na svojich platformách má "dobre zavedený proces identifikácie a zmierňovania rizík". "Tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce s Európskou komisiou a na to, že jej poskytneme ďalšie podrobnosti o tejto práci," dodala.