EK: Priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ je asi 13 percent

Brusel 15. novembra (TASR) - Ženy v Európskej únii stále zarábajú menej ako muži. Priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ dosahuje už tretí rok po sebe približne 13 percent, čo znamená, že keď muž zarobí euro, žena zarobí len 87 centov. Pri príležitosti Európskeho dňa rovnosti odmeňovania na rok 2024 na to v piatok upozornila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit a eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová v spoločnom vyhlásení pripomenuli, že tento rok Európsky deň rovnosti odmeňovania pripadá na 15. novembra.



Od tohto dňa do konca roka ženy v porovnaní s mužmi ako keby pracovali zadarmo. "Opäť sa hlásime k záväzku vybudovať Európu, v ktorej môžu ženy a dievčatá prosperovať a v ktorej sa oceňuje ich účasť na trhu práce. Vďaka stratégii EÚ pre rodovú rovnosť sa nám podarilo pokročiť v odstraňovaní rodových rozdielov. Za posledných päť rokov sa zamestnanosť žien zvýšila o 2,9 percentuálneho bodu a rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa znížil o 1,5 percentuálneho bodu," uvádza sa vo vyhlásení.



Keďže 90 percent pracovnej sily v sektore starostlivosti tvoria ženy a vinou nedostatku sociálnych služieb 7,7 milióna žien nie je v zamestnaní, EK vyzvala členské štáty, aby investovali do vysokokvalitnej, cenovo dostupnej a prístupnej starostlivosti. Ďalšou podporou tohto odvetvia sa podľa EK zvýši účasť žien na trhu práce a posilní sa aj hospodárska odolnosť Európy.



Komisia upozornila, že európsky trh práce zostáva rodovo segregovaný, keďže ženy sú viac zastúpené v odvetviach s nižšími mzdami, napríklad v sektore starostlivosti, kde často dominujú čiastočné úväzky. Ide podľa nej o výsledok spoločenských tlakov a nerovností.



Dlhodobú finančnú situáciu žien ohrozuje aj prerušenie kariéry a skrátenie pracovného času, najmä po materstve, z čoho vyplývajú "zakorenené nerovnosti" v oblasti zamestnanosti, starostlivosti, odmeňovania a dôchodkov.



"Vyzývame členské štáty, aby v plnej miere vykonali smernicu o transparentnosti odmeňovania," vyhlásili Jourová, Dalliová a Schmit. Tá okrem iného vyžaduje podávanie správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a zavádza spoločné kontroly odmeňovania.



Úlohou smernice EÚ o primeraných minimálnych mzdách je tiež podporovať rodovú rovnosť znižovaním rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, čo má zbaviť ženy chudoby. V EÚ sa totiž minimálne zárobky týkajú oveľa viac žien ako mužov.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila, že na budúci rok predloží plán s dlhodobou víziou plnohodnotných práv žien a hlavných zásad rodovej rovnosti v EÚ.



Podľa správ EK 90 percent Európanov, žien aj mužov, považuje za neprijateľné, aby boli ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty odmeňované menej ako muži.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)