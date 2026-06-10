Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Zahraničie

EK prijala nový plán Maďarska pre čerpanie zmrazených fondov EÚ

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Budapešť oficiálne predložila svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti.

Autor TASR
Budapešť/Brusel 10. júna (TASR) - Maďarsko oficiálne predložilo Európskej komisii svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie. Potvrdila to v stredu EK pre server portfolio.hu, podľa ktorého maďarská vláda už medzitým predložila zmeny a doplnenia legislatívy o právnom štáte, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Formálnym predložením sa začne proces zmien a doplnení plánu a jeho posúdenia Komisiou, na ktorého konci musí maďarský plán schváliť Rada združujúca členské štáty, píše server.

Maďarský premiér Péter Magyar a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová 29. mája oznámili, že Maďarsko by mohlo dostať 16,4 miliardy eur z fondov EÚ. Z toho by desať miliárd eur pochádzalo z Mechanizmu obnovy a odolnosti (RRF) a ďalších 6,4 miliardy eur z predtým zmrazených kohéznych fondov.

V tejto veci sa dosiahla politická dohoda, prvou časťou by bolo zavedenie a implementácia protikorupčných a iných opatrení na podporu právneho štátu do maďarského právneho systému a druhou časťou predloženie nového investičného a reformného plánu, ktorý by definoval účely, na ktoré by sa peniaze použili.

Budapešť oficiálne predložila svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti. Tento krok nadväzuje na niekoľko týždňov intenzívnych a spoločných diskusií medzi maďarskou vládou a EK a nadväzuje na predtým oznámenú politickú dohodu.

Podľa EK revidovaný plán obnovy zahŕňa rozsiahle reformy vrátane opatrení na riešenie korupcie a záležitostí týkajúcich sa dodržiavania princípov právneho štátu. Plán obsahuje aj investičné prvky vo viacerých kľúčových oblastiach, akými sú energetika, bývanie, doprava a malé a stredné podniky.
.

Neprehliadnite

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách