EK prijala opatrenia, aby mladí ľudia mali väčší vplyv na politiku EÚ

Brusel 10. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila niekoľko opatrení, ktoré dávajú mladým ľuďom väčší priestor vyjadriť sa k rozhodnutiam, ktoré sa ich týkajú. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že v nadväznosti na úspechy Európskeho roka mládeže (v roku 2022) prijala opatrenia, ktoré stavajú potreby mladých ľudí do centra pozornosti, podporujú ich angažovanosť pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu aj po nich.



Pri navrhovaní politických opatrení EÚ bude eurokomisia uplatňovať tzv. kontrolu zo strany mládeže, ktorá zabezpečí, aby sa systematicky zohľadňoval vplyv legislatívy na mladých ľudí.



Existujúce nástroje lepšej právnej regulácie vrátane konzultácií a posúdení vplyvu sa majú využívať na maximum. Tieto nástroje budú doplnené niekoľkými novými nástrojmi zameranými osobitne na mladých ľudí v rámci stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027.



Medzi ďalšie iniciatívy patria politické dialógy medzi mladými ľuďmi a eurokomisármi, okrúhle stoly zamerané na uplatňovanie hľadiska mládeže a nová platforma zainteresovaných strán v oblasti mládeže, ktorá uľahčí nepretržitú výmenu názorov. Komisia takisto posilní Európsky dialóg s mládežou, čo je najväčší mechanizmus účasti mládeže v Európe.



Exekutíva EÚ okrem toho predložila niekoľko konkrétnych opatrení na riešenie obáv mladých ľudí v piatich oblastiach politiky, ktoré majú pre nich zásadný význam: zdravie a dobré životné podmienky; životné prostredie a zmena klímy; vzdelávanie a odborná príprava; medzinárodná spolupráca a európske hodnoty a tiež zamestnanosť a inklúzia.



V rámci týchto opatrení EK pokročí v práci na zavedení spoločného európskeho diplomu v roku 2024 v súlade s európskou stratégiou pre univerzity, zriadi platformu na pravidelný dialóg a konzultácie s mládežníckymi organizáciami na celom svete či aktualizuje svoj rámec kvality pre stáže. Bude robiť aj osvetu medzi mladými ľuďmi prostredníctvom kampane v oblasti klímy a demokracie pred eurovoľbami.



Od 12. do 19. apríla sa uskutoční Európsky týždeň mládeže, ktorý sa dva mesiace pred voľbami do europarlamentu zameria na demokratickú účasť a voľby.