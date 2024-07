EK pripomenula Grécku, že sa musí náležite postarať o migrantov

Brusel 31. júla (TASR) - Európska komisia (EK) pripomenula Grécku, že členské štáty EÚ musia migrantom zabezpečiť primerané prijímacie podmienky. Komisia to uviedla na základe utorkovej správy organizácie Amnesty International, informuje o tom spravodajca TASR.



Hovorkyňa EK Anitta Hipperová novinárom potvrdila, že eurokomisia je oboznámená s touto správou a zdôraznila, že členské štáty EÚ musia zabezpečiť "primerané podmienky prijímania migrantov v súlade s európskymi pravidlami".



Pripomenula, že práve toto je cieľ, ktorý sleduje nový európsky pakt o migrácii a azyle - vytvoriť spravodlivejšie a efektívnejšie systémy, ktoré zaručia efektívnu solidaritu.



Hipperová upozornila, že eurokomisia pokračuje v poskytovaní podpory gréckym úradom pri zlepšovaní prijímacích zariadení, pri vytváraní životných podmienok a bezpečnosti a zaisťovaní vhodného ubytovania v Grécku aj na gréckych ostrovoch.



Podľa správy Amnesty International grécke úrady pokračujú v praktikách odvracania migrantov v Egejskom mori späť do Turecka a sú dôkazy o tom, že skupiny migrantov boli opustené "v otrasných podmienkach" na malých ostrovoch v rieke Evros, ktorá tvorí pozemnú hranicu medzi Gréckom a Tureckom.



Podľa tej istej správy Grécko prijíma represívne opatrenia proti mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú migrantom dostať sa do Európy, a "z humanitárnej pomoci vytvára zločin", keďže proti dobrovoľníkom mimovládnych organizácií, ktorí obhajujú práva utečencov, bolo otvorených niekoľko trestných konaní.



Európska komisia minulý mesiac dala členským štátom EÚ termín do decembra na vypracovanie národných plánov na uplatňovanie európskeho paktu o migrácii a azyle.



Pakt, ktorý nadobudne platnosť v roku 2026, sprísňuje pravidlá týkajúce sa práva na azyl, ale zahŕňa aj "mechanizmus solidarity", ktorý pozostáva z povinných kvót utečencov pre členské štáty, čiže premiestnenia časti migrantov z krajín "prvej línie" do ostatných členských štátov EÚ. Tie, ktoré tieto kvóty odmietnu, ku ktorým sa radí aj Slovensko, budú musieť zaplatiť príspevok vo výške 20.000 eur za každého odmietnutého migranta alebo poskytnúť štátom najviac vystaveným migračnému tlaku operatívnu a technickú podporu.