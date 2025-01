EK pripustila financovanie plotov na vonkajších hraniciach Únie

Štrasburg 24. januára (TASR) - Európska únia by mohla v budúcnosti financovať výstavbu bariér na vonkajších hraniciach bloku, pripustil vo štvrtok pred europoslancami v Štrasburgu komisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner. TASR informuje podľa správy portálu stanice Euronews.



Eurokomisia podľa neho "prehodnotí potreby" v oblasti ochrany vonkajších hraníc v rámci pripravovaného viacročného rozpočtu EÚ. Môže za to aj príklon najväčšej politickej frakcie Európskeho parlamentu (EP) Európskej ľudovej strany (EPP) k pravicovým politikom v tejto otázke, píše portál.



"V nadväznosti na trendy pozorované v posledných rokoch je zrejmé, že celkové potreby riadenia hraníc sa musia prehodnotiť aj v rámci prípravy ďalšieho viacročného finančného rámca," spresnil eurokomisár z Rakúska.



Zaručil sa, že Európska komisia (EK) zohľadní potreby riadenia hraníc "komplexným spôsobom", pričom vždy zabezpečí primerané opatrenia a dodržiavanie základných práv.



Impulz k debate na túto tému v EP dala euroskeptická frakcia Európski konzervatívci a reformisti (ECR). Čoraz častejšie vykresľuje výstavbu bariér na hraniciach EÚ ako prostriedok boja proti tzv. hybridným hrozbám Ruska alebo Bieloruska proti Fínsku, Švédsku, Poľsku, Lotyšsku a Litve.



EÚ v súčasnosti financuje mobilné a stacionárne jednotky, monitorovacie systémy a vybavenie na ochranu hraníc prostredníctvom nástroja, ktorého cieľom je poskytovať podporu na riadenie hraníc a vízovú politiku. Brunner uviedol, že EK na to nedávno poskytla ďalších 170 miliónov eur krajinám EÚ, ktoré hraničia s Ruskom a Bieloruskom.



Únia však nikdy nepovolila použitie spoločných prostriedkov na financovanie zábran na ochranu hraníc, ako sú múry, ploty alebo iné prekážky. Členské štáty ako Poľsko, Maďarsko, Estónsko a Lotyšsko si takéto výstavby zvyčajne financujú samy, ale v posledných rokoch žiadajú aj o príspevky z EÚ. Ich požiadavky sa teraz možno posunú o krok bližšie k splneniu.



Brunner doplnil, že v procese prehodnocovania politiky "sú názory Európskeho parlamentu nesmierne dôležité", hoci postoje politických skupín k tejto téme sa rozchádzajú. Pravicovo orientované sú silne za, pričom aj príklon EPP k tejto myšlienke je čaraz silnejší. Podľa Euronews tomu nasvedčovali aj vystúpenia europoslancov tejto frakcie počas štvrtkovej rozpravy.