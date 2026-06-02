EK privítala dohodu o spoločnom európskom systéme pre návrat migrantov
Autor TASR
Brusel 2. jún (TASR) - Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou Európskej únie o nariadení, ktorým sa zriaďuje nový spoločný európsky systém pre návrat migrantov. Návrh nových pravidiel okrem iného zavádza aj možnosť zriadiť centrá pre návrat v tretích krajinách, kam bude možné vrátiť migrantov, ktorí nemajú právo zdržiavať sa v EÚ. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy EK.
„Dnešná dohoda ukazuje, že dávame do poriadku náš európsky dom. Vďaka novým pravidlám máme väčšiu kontrolu nad tým, kto môže prísť do EÚ, kto môže zostať a kto musí odísť. To je to, čo občania očakávajú, a to je to, čo prinášame,“ uviedol v reakcii eurokomisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner.
Dohodu privítala aj výkonná podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová, podľa ktorej „nové pravidlá zabezpečia rýchlejšie, jednoduchšie a účinnejšie postupy v celej EÚ na návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú právo zostať, a to pri plnom dodržiavaní medzinárodného práva a základných práv“.
Nariadením sa zavádza možnosť zriadiť centrá pre návrat v tretích krajinách, kde možno vrátiť osoby, ktoré nemajú zákonné právo zdržiavať sa v EÚ a na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o návrate. Na tento účel možno uzavrieť dohody alebo dojednania s treťou krajinou, ktorá dodržiava medzinárodné normy a zásady v oblasti ľudských práv v súlade s medzinárodným právom vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.
Nové pravidlá podľa EK riešia aj rad ďalších otázok. Stanovujú spoločné postupy pri vydávaní rozhodnutí o návrate, vzájomné uznávanie rozhodnutí o návrate alebo prísnejšie pravidlá týkajúce sa núteného návratu, ktoré sa stanú povinnými, keď neoprávnene sa zdržiavajúca osoba predstavuje bezpečnostné riziko, nespolupracuje, utečie do iného členského štátu alebo dobrovoľne neopustí EÚ v stanovenej lehote.
Hoci sa miera návratu v roku 2025 zvýšila na 28 percent, čo je najvyššia miera za uplynulých desať rokov, počet skutočných návratov je stále príliš nízky a účinnosť systému návratu sa musí ďalej zlepšovať, uvádza EK. Umožňujú to podľa nej nové pravidlá, ktoré pomôžu členským štátom zvýšiť počet návratov osôb, ktoré nemajú zákonné právo zdržiavať sa v EÚ, a to prostredníctvom jednoduchších, rýchlejších a účinnejších postupov.
