EK: Putinov dar fliaš vodky pre Berlusconiho je porušením sankcií EÚ

Rím 20. októbra (TASR) - Dar ruského prezidenta Vladimira Putina vo forme 20 fliaš vodky pre bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho je v rozpore so sankciami EÚ voči Rusku za inváziu na Ukrajinu. Vo štvrtok to uviedla Európska komisia (EK), informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Balík sankcií EÚ voči Rusku, ktorý bol prijatý v apríli, rozšíril zákaz dovozu ruského tovaru do EÚ na liehoviny vrátane vodky, povedal hovorca EK. Podľa neho pre dary neexistovala žiadna výnimka.



Dodal však, že je na jednotlivých členských štátoch EÚ, ako sankcie zavedú, a nie je bezprostredne jasné, či talianske úrady podniknú nejaké kroky na vyšetrovanie tohto prípadu.



Berlusconi sa v utorok pochválil, že je opätovne v kontakte s ruským prezidentom a že si nedávno spolu vymenili "vrúcne listy". "S Putinom som sa opäť trochu skontaktoval, celkom dosť, v tom zmysle, že na moje narodeniny mi poslal 20 fliaš vodky a veľmi vrúcny list," povedal Berlusconi poslancom svojej strany podľa zvukovej nahrávky zverejnenej talianskou tlačovou agentúrou LaPresse.



Predpokladaná nová talianska premiérka Giorgia Meloniová po zverejnení nahrávky prisľúbila, že jej pravicová vláda bude mať jasné proeurópske smerovanie a bude podporovať členstvo Talianska v NATO. Zároveň opakovane ubezpečila, že bude pokračovať v podpore Ukrajiny. Na túto tému však pred voľbami nemali rovnaký názor jej spojenci z pravicového bloku – líder strany Liga (LSP) Matteo Salvini a predseda strany Vpred Taliansko (FI) Berlusconi.



Berlusconi v stredu uviedol, že sa stranám vznikajúcej pravicovej koalície podarilo vyriešiť personálne spory pri vytváraní novej vlády. Okrem toho vyhlásil, že ho Meloniová požiadala, aby sa stal jej poradcom, čo podľa vlastných slov s radosťou prijal.