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EK reaguje na bezpečnostné riziká, pripravuje cielené vízové opatrenia
Nemecká vláda už v stredu vyzvala európskych partnerov, aby dôslednejšie obmedzovali turistické cesty ruských občanov do Európskej únie.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) pripravuje obmedzenie udeľovania víz občanom tretích krajín vrátane Ruska. Ide o reakciu na sériu incidentov v členských krajinách Európskej únie (EÚ), uviedol vo štvrtok v Bruseli hovorca EK Markus Lammert. Informuje o tom TASR.
„Pripravujeme návrh cielených reštriktívnych opatrení v oblasti víz, ktorých cieľom je riešiť najmä bezpečnostné riziká vyplývajúce z nepriateľských aktivít tretích krajín,“ povedal Lammert.
Únia podľa neho už prijala viaceré kroky na obmedzenie vydávania víz ruským občanom. V roku 2022 úplne pozastavila platnosť dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Prijala tiež usmernenia pre členské štáty, ktoré kladú dôraz na bezpečnostné a hraničné kontroly pri vybavovaní žiadostí o víza ruských občanov, doplnil Lammert.
Počet víz vydaných ruským občanom klesol zo štyroch miliónov pred začiatkom vojny na 618.000 v minulom roku, dodal.
Nemecká vláda už v stredu vyzvala európskych partnerov, aby dôslednejšie obmedzovali turistické cesty ruských občanov do Európskej únie.
Taliansko začalo preverovať informácie, podľa ktorých mal jeden z dvoch podozrivých z účasti na pokuse o dronový útok na letisko Lipsko/Halle zo 4. augusta vstúpiť do EÚ s turistickým vízom typu C vydaným talianskym zastupiteľským úradom v Minsku.
Zistenie vyvolalo na stredajšom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Írsku diskusie o možnom sprísnení vízových pravidiel pre občanov Ruska a Bieloruska. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová uviedla, že ak sa informácie potvrdia, pôjde o jasný dôkaz, že vízový systém môže byť zneužitý na narušenie bezpečnosti EÚ.
Viaceré členské štáty už dlhodobo upozorňujú na riziko využívania turistických víz na sabotážne činy, keďže páchatelia sa potrebujú fyzicky dostať na územie EÚ.
„Pripravujeme návrh cielených reštriktívnych opatrení v oblasti víz, ktorých cieľom je riešiť najmä bezpečnostné riziká vyplývajúce z nepriateľských aktivít tretích krajín,“ povedal Lammert.
Únia podľa neho už prijala viaceré kroky na obmedzenie vydávania víz ruským občanom. V roku 2022 úplne pozastavila platnosť dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Prijala tiež usmernenia pre členské štáty, ktoré kladú dôraz na bezpečnostné a hraničné kontroly pri vybavovaní žiadostí o víza ruských občanov, doplnil Lammert.
Počet víz vydaných ruským občanom klesol zo štyroch miliónov pred začiatkom vojny na 618.000 v minulom roku, dodal.
Nemecká vláda už v stredu vyzvala európskych partnerov, aby dôslednejšie obmedzovali turistické cesty ruských občanov do Európskej únie.
Taliansko začalo preverovať informácie, podľa ktorých mal jeden z dvoch podozrivých z účasti na pokuse o dronový útok na letisko Lipsko/Halle zo 4. augusta vstúpiť do EÚ s turistickým vízom typu C vydaným talianskym zastupiteľským úradom v Minsku.
Zistenie vyvolalo na stredajšom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Írsku diskusie o možnom sprísnení vízových pravidiel pre občanov Ruska a Bieloruska. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová uviedla, že ak sa informácie potvrdia, pôjde o jasný dôkaz, že vízový systém môže byť zneužitý na narušenie bezpečnosti EÚ.
Viaceré členské štáty už dlhodobo upozorňujú na riziko využívania turistických víz na sabotážne činy, keďže páchatelia sa potrebujú fyzicky dostať na územie EÚ.