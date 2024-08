EK: Reakcia EÚ na žiadosť Grécka o pomoc s požiarmi bola rýchla

Brusel/Atény 14. augusta (TASR) - Európska únia reagovala mimoriadne rýchlo na žiadosť Grécka o pomoc pri boji s lesnými požiarmi, ktoré sa šírili v uplynulých dňoch v blízkosti Atén. Vyhlásil to hovorca Európskej komisie (EK), podľa ktorého trvala reakcia menej ako 12 hodín po zaslaní žiadosti, píše TASR na základe informácií portálu Euractiv.com.



Požiar pri Aténach vypukol v nedeľu popoludní a pravdepodobne ho spôsobila porucha elektrického vedenia, napísal denník Kathimerini. Následne sa rozšíril na predmestia hlavného gréckeho mesta, kde zabil jednu osobu a vážne poškodil viac ako 100 domov. Požiar sa podarilo zlikvidovať po troch dňoch. Hasiči však pokračujú v monitorovaní oblasti smerom na severovýchod od hlavného mesta, aby zabránili opätovnému vznieteniu tlejúcich ohnísk na poliach a v lesoch.



Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany aktivovali v pondelok po žiadosti gréckej vlády. Následne Koordinačné centrum EK pre núdzové reakcie a klimatické zmeny (ERCC) okamžite zmobilizovalo letecké aj pozemné zdroje na hasenie požiarov z niekoľkých európskych krajín, ktoré sú súčasťou tohto mechanizmu.



Pomoc pre Grécko zahŕňalo hasičské tímy a techniku z Talianska, Francúzska, Česka, Rumunska či Srbska. Krajiny EÚ nasadili do akcie približne 600 hasičov, spresnil hovorca EK. V rámci únijnej pomoci boli už predtým v Grécku 80 hasiči z Rumunska, Malty a Moldavska a boli medzi prvými tímami, ktoré zasiahli do hasenia lesných požiarov v krajine. EÚ v súčasnosti pomáha v boji s požiarmi aj Albánsku.



Exekutíva EÚ s cieľom posilniť opatrenia na pripravenosť na tohoročnú letnú sezónu požiarov zriadila systém rescEU a Európsku rezervu civilnej ochrany, ktorej letecké kapacity teraz zahŕňajú 28 hasičských lietadiel a štyri vrtuľníky rozmiestnené v desiatich členských štátoch. Tie sú k dispozícii na podporu hasičov na celom kontinente. Okrem toho je viac ako 540 hasičov z 12 krajín strategicky rozmiestnených na kľúčových miestach v Európe – vo Francúzsku, Grécku, Portugalsku a Španielsku – a pripravených pomôcť miestnym hasičským zborom v prípade vypuknutia lesných požiarov.