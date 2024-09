EK registruje iniciatívy v oblasti ochrany vody a duševného zdravia

Brusel 11. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať dve európske iniciatívy občanov s názvom "Iniciatíva občanov pre Európu inteligentne hospodáriacu s vodou a odolnú voči výzvam v oblasti vody" a "PychedeliCare". Informuje o tom spravodajca TASR.



Cieľom organizátorov iniciatívy pre Európu inteligentne hospodáriacu s vodou a odolnú voči výzvam v oblasti vody je presadzovanie akčného plánu pre vodu. Nová legislatíva by mala zabezpečiť, aby odolnosť vodných zdrojov získala rovnako vysokú prioritu ako dekarbonizácia priemyslu, ďalej má viesť k zníženiu zbytočnej spotreby vody v spoločnosti a podporiť urýchlenie prechodu na efektívne využívanie vody v priemysle a poľnohospodárstve.



Organizátori zároveň od EÚ požadujú zabezpečiť správne zručnosti pre hospodárstvo inteligentne hospodáriace s vodou, podporu úsilia o obnovu a ochranu vodných zdrojov a zabezpečenie práva na čistú a bezpečnú vodu a hygienu pre všetkých.



Autori iniciatívy "PychedeliCare" vyzývajú eurokomisiu, aby v rámci politiky v oblasti duševného zdravia podporila odborný konsenzus o normách psychedelickej starostlivosti a zavádzaní psychedelických terapií, ako aj úsilie o budovanie kapacít v oblasti multidisciplinárnej odbornej prípravy.



Komisia by podľa organizátorov iniciatívy mala podporiť aj výskum terapeutického využitia psychedelických látok a rozvoj výskumných sietí a aby na medzinárodnej úrovni prijala spoločnú pozíciu v prospech regulácie psychedelických zlúčenín.



Komisia pripomenula, že obe európske iniciatívy občanov spĺňajú formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch. Vecnú stránku týchto návrhov zatiaľ EK neanalyzovala.



Rozhodnutie EK o registrácii občianskych iniciatív nemá vplyv na jej právne a politické závery o týchto iniciatívach ani na akékoľvek opatrenia, ktoré prípadne prijme, ak niektorá z týchto iniciatív získa potrebnú podporu občanov EÚ.



Po registrácii oboch iniciatív majú ich organizátori k dispozícii šesť mesiacov na to, aby začali zbierať podporné podpisy. Ak do jedného roka získajú aspoň milión podporných podpisov najmenej v siedmich rôznych členských štátoch, EK sa nimi bude musieť zaoberať a rozhodnúť, či na výzvy občanov odpovie prijatím legislatívnych opatrení alebo nie. V oboch prípadoch musí eurokomisia svoje zdôvodnenie vysvetliť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)