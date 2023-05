EK revidovala dohodu o proticovidových vakcínach s BioNTech-Pfizer

Brusel 26. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok uzavrela revidovanú dohodu s konzorciom BioNTech-Pfizer, ktorá má lepšie reagovať na meniace sa potreby členských krajín pri dodávkach vakcín proti ochoreniu COVID-19. Informuje o tom spravodajca TASR.



Zmeny v existujúcej zmluve o dodávkach vakcín zohľadňujú aktuálne zlepšenie epidemiologickej situácie. Zmluva bude aj naďalej zabezpečovať prístup k najnovšej dostupnej verzii vakcíny, ak by sa v budúcnosti objavili nové varianty covidu.



Revidovaná dohoda zabezpečuje nasledovné úpravy existujúcej zmluvy: zníženie množstva očkovacích dávok zakúpených členskými štátmi; predĺženie času, počas ktorého budú môcť členské štáty prevziať dodávky vakcín; možnosť prístupu k dodatočným dávkam až do pôvodného zmluvne dohodnutého objemu do ukončenia zmluvy; nepretržitý prístup k vakcínam prispôsobeným novým variantom hneď po schválení regulačnými orgánmi.



"Hoci COVID-19 už nie je globálnou zdravotnou krízou, zostáva hrozbou, ktorá tu pravdepodobne zostane. Je preto kľúčové, aby sme boli pripravení na nadchádzajúce roky," uviedla v správe pre médiá eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová, ktorá pripomenula, že sa šírenie vírusu podarilo dostať pod kontrolu vďaka očkovaniu.



Členské štáty musia mať aj naďalej strategické zásoby vakcín, ktoré potrebujú na ochranu zraniteľných skupín populácie a na zvládnutie prípadných nových mutácií koronavírusu.



