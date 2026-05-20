EK: Riziko prepuknutia eboly v Európskej únii je veľmi nízke
Autor TASR
Brusel 20. mája (TASR) - Riziko prepuknutia ochorenia ebola v Európskej únii je „veľmi nízke“ a „neexistujú žiadne náznaky“, že by mali Európania prijať ďalšie opatrenia nad rámec bežných odporúčaní pre oblasť verejného zdravia, uviedla v stredu hovorkyňa Európskej komisie Eva Hrnčířová, informuje TASR.
„Vieme, že choroby sa nezastavujú na hraniciach, a to platí aj pre ebolu,“ povedala novinárom Hrnčířová. Dodala, že práve preto Európska únia robí „všetko“ pre to, aby podporila región strednej Afriky, ktorý epidémia zasiahla.
V súvislosti s cezhraničným monitorovaním šírenia nákazy americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že Česko prijme jedného amerického občana a Nemecko ďalších päť osôb, ktoré boli v blízkom kontakte s nakazenými v Konžskej demokratickej republike (KDR).
CDC zároveň potvrdilo, že jedna nakazená osoba podstúpi liečbu v Nemecku. V tejto súvislosti agentúra AFP v stredu informovala, že amerického lekára nakazeného ebolou počas pôsobenia v KDR už hospitalizovali na infekčnom oddelení nemocnice Charité v Berlíne.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že riziko rozšírenia súčasnej epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike a v Ugande je vysoké na národnej a regionálnej úrovni, avšak nízke na globálnej úrovni.
Predsedníčka strategickej poradnej skupiny WHO pre infekčné riziká Lucille Blumbergová vyhlásila, že súčasná situácia ešte nespĺňa podmienky na vyhlásenie pandémie.
„Posúdili sme aktuálnu situáciu aj kritériá pre mimoriadnu udalosť verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC) a dospeli sme k záveru, že nespĺňa podmienky pandemickej núdze,“ povedala novinárom v Ženeve.
WHO vyhlásila 17. mája 2026 epidémiu eboly v KDR a Ugande za mimoriadnu udalosť verejného zdravia medzinárodného významu. Štatút PHEIC je presne definovaný medzinárodnými zdravotnými predpismi a určuje generálnemu riaditeľovi WHO právomoc vydávať dočasné odporúčania pre členské štáty. Slúži na mobilizáciu medzinárodnej finančnej a odbornej pomoci, zlepšenie cezhraničného monitoringu a koordináciu medzinárodných opatrení, avšak nepredstavuje automaticky kritériá pre plnohodnotnú pandémiu.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani špecifická liečba. V Afrike sa v minulosti šíril najmä variant Zaire. Bundibugyo má podľa amerických Národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu úmrtnosť - na úrovni 37 percent, kým variantu Zaire podľahne až 90 percent nakazených.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
