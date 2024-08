EK: Ropa pre SR a Maďarsko nie je ohrozená pre sankcie proti Lukoilu

Brusel 1. augusta (TASR) - Dodávky ropy do SR a Maďarska nie sú v dôsledku ukrajinských sankcií proti spoločnosti Lukoil bezprostredne ohrozené, uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK). TASR informuje na základe agentúry Reuters.



Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis poslal ministrom zahraničných vecí Slovenska a Maďarska list. V ňom uviedol, že podľa informácií od maďarskej spoločnosti MOL ako dovozcu ruskej ropy, sa ropa na rusko-ukrajinskej hranici stáva majetkom obchodných spoločností. Nevzťahujú sa tak na ňu údajne sankcie.



Slovensko a Maďarsko sa sťažovali na krok Kyjeva, ktorý minulý mesiac zaradil Lukoil na svoj sankčný zoznam. Bratislava a Budapešť tvrdili, že im to bráni v nákupe ruskej ropy pre domáce rafinérie a ohrozuje to bezpečnosť dodávok.



V stredu sa k tomu vyjadril aj ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ a vyhlásil, že sankcie Kyjeva nepredstavujú hrozbu pre energetickú bezpečnosť Slovenska.



Budapešť a Bratislava nedávno vyzvali EK, aby začala s Kyjevom konzultácie z dôvodu pozastavenia tranzitu ruskej ropy zo strany Ukrajiny. Tá vo štvrtkovom vyhlásení uviedla, že "naliehavé konzultácie nie sú opodstatnené, keďže v súčasnosti neexistujú žiadne náznaky bezprostredného ohrozenia bezpečnosti dodávok".



Eurokomisia vo vyhlásení dodala, že viaceré členské krajiny Únie sa zaujímajú, prečo Maďarsko a Slovensko doteraz neznížili svoju závislosť od dodávok ruskej ropy. Podľa jej analýzy si obe krajiny môžu zabezpečiť zásobovanie cez ropovod JANAF ako súčasť ropovodu Adria z Chorvátska.



Ropovod Družba, ktorý spája Rusko s východnou Európou, zostal funkčný aj počas viac ako dvoch rokov vojny, aj keď sa EÚ odpojila od väčšiny ostatných zdrojov ruských dodávok energie, pripomína Reuters.