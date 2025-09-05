< sekcia Zahraničie
EK sa dištancovala od výrokov svojej podpredsedníčky o genocíde v Gaze
Hovorkyňa EK zdôraznila, že Riberová v tejto veci nehovorila v mene exekutívy EÚ.
Autor TASR
Brusel 5. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej nepovažuje izraelské vojenské operácie v palestínskom Pásme Gazy za genocídu, uviedla v piatok hovorkyňa EK. Reagovala tým na rozruch, ktorý spôsobil výrok podpredsedníčky EK Teresy Riberovej, keď vo štvrtok počas prejavu na parížskej univerzite Sciences Po použila v súvislosti s dianím v Pásme Gazy termín „genocída“, píše TASR.
„Genocída v Gaze zdôrazňuje neschopnosť Európy konať a hovoriť jedným hlasom, aj keď sa protesty šíria európskymi mestami a 14 členov Bezpečnostnej rady OSN vyzýva na okamžité prímerie,“ vyhlásila Riberová.
Hovorkyňa EK zdôraznila, že Riberová v tejto veci nehovorila v mene exekutívy EÚ. Dodala, že EK nezaujala stanovisko k otázke genocídy, pretože o nej môžu rozhodovať iba súdy.
Izrael hneď vo štvrtok ostro kritizoval vyjadrenia Riberovej, ktorú obvinil z toho, že sa stala „hlásnou trúbou propagandy (palestínskeho) hnutia Hamas“.
Obvinenia z genocídy odmietajú Izrael a napr. aj nemecká vláda. Podľa Dohovoru OSN pojem genocída označuje „činy spáchané s úmyslom zničiť úplne alebo čiastočne národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu“.
Izrael vedie v Pásme Gazy vojnu proti palestínskemu islamistickému hnutiu Hamas. Enkláva bola rozsiahlymi vojenskými operáciami vo veľkej miere zničená. Konflikt sa začal po masakre, ktorú 7. októbra 2023 spáchal Hamas a ďalší militanti z Pásma Gazy na juhoizraelskom území. Pri útokoch v južnom Izraeli zahynulo 1200 ľudí a približne 250 ich bolo unesených do Pásma Gazy.
Odvtedy podľa miestneho úradu verejného zdravotníctva kontrolovaného Hamasom prišlo v Pásme Gazy o život vyše 64.000 Palestínčanov. Tieto údaje považuje OSN za hodnoverné.
Kritika Izraela rastie vzhľadom na katastrofálnu humanitárnu situáciu v Gaze a pokračujúce rozširovanie vojenských operácií.
