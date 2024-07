EK sa obrátila na súd, Česko podľa nej zle implementovalo smernicu

Brusel/Praha 25. júla (TASR) - Európska komisia sa obrátila na Súdny dvor EÚ z dôvodu, že Česko podľa nej nesprávne implementovalo európsku smernicu o práve na prístup k obhajcovi a na komunikáciu po zatknutí. Oznámila to vo štvrtok v tlačovej správe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Európska komisia sa dnes rozhodla predložiť Súdnemu dvoru EÚ vec Česka, pretože správne nepreviedlo smernicu o práve na prístup k obhajcovi a na komunikáciu po zatknutí. Lehota, ktorú mali členské štáty na prevedenie smernice vo vnútroštátnom práve, uplynula 27. novembra 2016," upozornila Európska komisia.



Ako EK informovala, Česku zaslala v septembri 2021 formálnu výzvu, v ktorej dospela k záveru, že niektoré vnútroštátne opatrenia oznámené Českom nespĺňajú požiadavky smernice. Nedostatky sa týkali najmä možných výnimiek z práva na prístup k obhajcovi a tiež práva na informovanie tretej osoby v prípade zbavenia osobnej slobody.



O dva roky neskôr vydala EK odôvodnené stanovisko. Po analýze odpovedí zo strany ČR dospela k záveru, že jeho právne predpisy stále nespĺňajú požiadavky smernice. "Komisia trvá najmä na tom, že jedno z ustanovení smernice týkajúce sa možných výnimiek z práva na prístup k obhajcovi nie je správne prevedené vo vnútroštátnom práve," zdôraznila EK. Vec preto postúpila Súdnemu dvoru EÚ.



Únia sa usiluje o to, aby boli chránené práva podozrivých a obvinených osôb. Na to, aby boli súdne rozhodnutia prijaté v jednom štáte uznané aj ostatnými členskými štátmi, sú nutné spoločné minimálne normy. EÚ v tejto oblasti prijala niekoľko právnych noriem týkajúcich sa napríklad práva na tlmočenie a preklad, práva na informácie, obhajcu či na právnu pomoc.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)