EK sa ospravedlnila za údaj predsedníčky o ukrajinských stratách

Brusel 30. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v rámci svojho stredajšieho príhovoru o Ukrajine spôsobila zmätok v súvislosti s počtom vojnových strát na strane ukrajinskej armády. EK sa za uvedenie sporného údaju neskôr ospravedlnila. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Von der Leyenová povedala, že na Ukrajine od začiatku ruskej invázie prišlo o život približne 100.000 príslušníkov ukrajinskej armády a 20.000 civilistov. The Guardian pripomína, že Ukrajina veľa informácií o počte obetí vojny neudáva, keďže presné čísla by podľa nej mohli Rusku poskytnúť isté výhody.



Eurokomisia sa neskôr ospravedlnila a uviedla, že údaje v príhovore von der Leyenovej boli nepresné. Odhadovaný počet obetí na strane ukrajinskej armády totiž podľa EK nezahŕňal len mŕtvych, ale i ranených. Sporná veta bola následne z prepisu príhovoru na webstránke Komisie zmazaná a rovnako bolo upravená i videonahrávka von der Leyenovej prejavu.



Hovorca ukrajinského generálneho štábu ukrajinským novinárom povedal, že k údajom eurokomisie sa vyjadrovať nebude. Dodal však, že Rusko za svoje činy na Ukrajine zaplatí.