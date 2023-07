EK sa pridala ku globálnej koalícii na boj proti syntetickým drogám

Brusel 7. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že sa pripája ku globálnej koalícii na boj proti syntetickým drogám. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová sa v piatok zúčastnila na online podujatí zameranom na spustenie Globálnej koalície na boj proti syntetickým drogám. Na tejto akcii sa zúčastnil aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Komisia spresnila, že sa pripojí k tejto globálnej koalícii pod vedením Spojených štátov, ktorej súčasťou sú vlády mnohých krajín a medzinárodné organizácie vrátane Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Na riešenie problému syntetických drog je potrebná globálna koalícia, lebo tieto drogy využívajú cezhranične prepojené zločinecké organizácie po celom svete. Syntetické drogy sú potenciálne silnejšie a nebezpečnejšie ako prírodné drogy ako je kokaín alebo heroín. Môžu byť vyrobené kdekoľvek s bežnými chemikáliami a zariadeniami, prepravované v malých množstvách a za účelom zisku zmiešané s inými drogami.



Koalícia bude organizovaná do pracovných skupín pre tri hlavné otázky: predchádzanie nezákonnej výrobe a obchodovaniu so syntetickými drogami; odhaľovanie vznikajúcich drogových hrozieb a vzorcov užívania drog a podpora služieb v oblasti verejného zdravia na prevenciu a zníženie užívania drog, predávkovania a iných súvisiacich škôd.



V priebehu nasledovných 18 mesiacov členovia globálnej koalície predstavia politické riešenia hrozby syntetických drog, schvália kľúčové výstupné dokumenty a zaviažu sa k ďalším spoločným krokom.



Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)vo svojej správe z apríla 2021 upozornila, že predaj syntetických drog vážne poškodzuje verejné zdravie. Predaj funguje aj prostredníctvom online priestoru, najmä na darknete, čo je prekážkou pre trestné stíhanie. Nelegálne obchodovanie so všetkými typmi drog v celej EÚ prudko rastie, pričom odhadovaná hodnota obratu je najmenej 30 miliárd eur ročne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)