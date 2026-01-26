< sekcia Zahraničie
EK schválila financovanie v rámci projektu SAFE
Brusel 26. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok schválila druhú vlnu národných obranných projektov v rámci iniciatívy EÚ SAFE (Security Action for Europe) pre osem členských štátov vrátane SR. Po schválení a podpísaní úverových zmlúv bude mať týchto osem štátov nárok na pôžičky v hodnote približne 74 miliárd eur, informuje TASR.
Eurokomisia návrh predložila na schválenie členským štátom a okrem SR sa týka aj Estónska, Grécka, Talianska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Fínska. V rámci prvej vlny EK 15. januára schválila pôžičky v hodnote okolo 38 miliárd eur pre prvých osem členských štátov - Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Španielsko, Chorvátsko, Cyprus, Portugalsko a Rumunsko.
Členské štáty majú na schválenie návrhu Komisie nanajvýš štyri týždne. Po jeho schválení EK sfinalizuje úverové zmluvy s členskými štátmi. Prvé platby z programu SAFE sa očakávajú v marci 2026.
Špecializovaný nástroj SAFE v hodnote až 150 miliárd eur predstavila Európska komisia v marci minulého roka v rámci bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Krajinám umožní spoločne nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie. Členské štáty návrh schválili v máji.
Pôžičky na projekty, ktoré podporujú obranu a európsky zbrojársky priemysel, budú môcť získavať aj iné krajiny, napríklad Ukrajina, a vážny záujem prejavila aj Británia. Financie budú vyplatené zainteresovaným štátom na základe žiadosti a národných plánov. Pôjde o dlhodobé pôžičky za konkurencieschopnú cenu, ktoré budú splácať čerpajúce členské štáty.
