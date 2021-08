EK schválila predbežnú dohodu o nákupe vakcíny spoločnosti Novavax

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 4. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu schválila predbežnú dohodu o nákupe 200 miliónov dávok vakcíny americkej farmaceutickej spoločnosti Novavax, ktorá ma zaistiť krajinám EÚ prístup k potencionálnej vakcíne proti koronavírusu, píše sa v tlačovej správe EK.Po tom, ako vakcínu od spoločnosti Novavax preskúma a schváli Európskou agentúrou pre lieky (EMA), budú môcť členské štáty EÚ nakúpiť na základe tejto dohody 100 miliónov dávok tejto očkovacej látky a prikúpiť ďalších 100 miliónov dávok v priebehu rokov 2021 až 2023.EÚ chce týmto krokom rozšíriť portfólio protikoronavírusových vakcín a zabezpečiť tak, aby bola Európa dobre pripravená na boj s pandémiou ochorenia COVID-19.uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.Agentúra AFP uvádza, že na rozdiel od mRNA vakcín je dvojdávková vakcína spoločnosti Novavax vyrobená tradičnejšou technológiou. Na vyvolanie imunitnej reakcie používa proteíny, ktoré nesú fragmenty koronavírusu a sú neškodné. Tieto vakcíny tiež nemusia byť skladované pri veľmi nízkych teplotách, čo predstavuje výhodu z hľadiska logistiky.V prípade schválenia sa vakcína od Novavaxu zaradí medzi očkovacie látky, ktoré sa v EÚ už používajú - od konzorcia BioNTech/Pfizer a spoločností AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson.Podľa AFP si EÚ spolu s novou dohodou zaistila prístup k celkovo 4,57 miliardy dávok protikornavírusových vakcín, pričom najviac ich dodá konzorcium BioNTech/Pfizer, a to až 2,5 miliardy dávok.EÚ zatiaľ podpísala zmluvu so siedmimi dodávateľmi vakcín. Okrem už spomínaných sa v portfóliu nachádzajú aj tri spoločnosti, ktorých vakcínu zatiaľ neschválila EMA – okrem Novavaxu to sú spoločnosti CureVac a GSK-Sanofi.