Eurokomisia schválila vakcínu Pfizer/BioNTech pre 12 až 15-ročné deti

Študentka, 14-ročná Jeff Eseromová dostáva vakcínu počas očkovania 12-ročných a starších žiakov proti ochoreniu COVID-19 vo vakcinačnom centre v priestoroch školy v kalifornskom meste San Pedro 24. mája 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 31. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oficiálne schválila použitie vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech pre deti vo veku od 12 do 15 rokov v členských štátoch EÚ. Urobila tak po tom, čo minulý piatok tejto očkovacej látke udelila povolenie pre uvedenú vekovú skupinu Európska agentúra pre lieky (EMA), píše agentúra DPA.uviedla na Twitteri eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová. Dodala, že v záujme dosiahnutia cieľaPfizer/BioNTech je prvou očkovacou látkou proti chorobe COVID-19 schválenou v EÚ pre spomínanú vekovú kategóriu. Už predtým ju povolili pre vekovú skupinu 12-15 rokov Kanada a Spojené štáty.Konzorcium Pfizer/BioNTech koncom marca oznámilo, že jeho vakcína proti koronavírusu má v kategórii 12-15 rokov 100-percentnú účinnosť pri prevencii symptomatického priebehu pľúcnej choroby COVID-19. Doteraz túto vakcínu v EÚ podávali len osobám nad 16 rokov.DPA upozorňuje, že šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nedávno vyzval bohaté krajiny sveta, aby skôr než začnú s okamžitým očkovaním detí radšej darovali dávky vakcín chudobnejším štátom. V súčasnosti sa podľa jeho slov do nízkopríjmových krajín distribuuje len 0,3 percenta z celosvetového množstva dávok vakcín proti covidu.