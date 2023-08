EK spochybnila Michelove slová o rozšírení EÚ do roku 2030

Brusel 30. augusta (TASR) — Európska komisia (EK) v utorok spochybnila vyhlásenie predsedu Európskej rady Charlesa Michela z pondelka, že EÚ by mala byť pripravená prijať nových členov do roku 2030. Hovorkyňa EK zdôraznila, že Únia sa nezameriava na dátumy, ale na pripravenosť kandidátskych krajín, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Na ďalšie trenice medzi lídrami Európskej rady a Európskej komisie upozornil v stredu týždenník Politico. Michel na strategickom fóre v slovinskom meste Bled v pondelok poznamenal, že EÚ si musí stanoviť jasný cieľ a musí byť pripravená rozšíriť sa do roku 2030.



"Nezameriavame sa na dátum, ale sústreďujeme sa na úzku spoluprácu s kandidátskymi krajinami, aby sa pripravili na vstup do Európskej únie," uviedla v utorok na tlačovej konferencii v Bruseli zástupkyňa hlavného hovorcu EK Dana Spinantová.



Spresnila, že Michel nekonzultoval so šéfkou exekutívy EÚ Ursulou von der Leyenovou obsah svojho prejavu o rozšírení, ktorý predniesol na konferencii v Blede. Zopakovala, že rozširovanie Únie je "proces založený na zásluhách" a kandidátske krajiny sa stanú členmi len vtedy, keď splnia potrebné kritériá.



Podľa webu Politico najnovšia nezhoda medzi Von der Leyenovou a Michelom prichádza v čase, keď sa téma rozšírenia EÚ dostáva v Bruseli opäť do centra pozornosti najmä pre vojnu na Ukrajine. Lídri EÚ sa jej budú venovať na nadchádzajúcom samite v októbri.



Do integračného procesu je momentálne zapojených osem krajín — päť zo západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko), ďalej Turecko, kde je tento proces dočasne zmrazený, a od júna 2022 majú štatút kandidátskych krajín Ukrajina a Moldavsko. Ukrajinci aj Moldavčania očakávajú, že spustenie prístupových rokovaní EÚ schváli ešte do konca tohto roka.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)