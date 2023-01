EK spúsťa mechanizmus na podporu talentov pre rozvoj regiónov EÚ

Brusel 17. januára (TASR) - EÚ musí podporovať talentovaných ľudí, najmä keď sa nachádza vo fáze dôležitého demografického prechodu. Dôležité to je v regiónoch s úbytkom pracovných síl a nízkym podielom osôb s vyšším vzdelaním či zasiahnutých odlevom mladých ľudí. Vyplýva to z utorňajšej správy Európskej komisie (EK), o ktorej informuje spravodajca TASR.



Bez podpory talentov demografický prechod prehĺbi regionálne rozdiely a naruší odolnosť a konkurencieschopnosť EÚ.



EK preto spúšťa "Mechanizmus podpory talentov" založený na ôsmich pilieroch. Snahou je zaškoliť, udržať a prilákať ľudí.



Oznámenie o využívaní talentov v regiónoch Európy je prvou iniciatívou EK v roku 2023 v procese rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností. Pôjde o podporu regiónov, ktoré sú najviac zasiahnuté negatívnym demografickým vývojom, aj na predchádzanie vzniku nových územných rozdielov v EÚ.



EK zverejnila správu o vplyve demografických zmien, ktorá sa venuje trendom a vplyvom ako napríklad brexit, pandémia koronavírusu či ruská vojna voči Ukrajine.



EK zistila, že počet obyvateľov v produktívnom veku sa v rokoch 2015 až 2020 znížil o 3,5 milióna. Do roku 2050 to bude o ďalších 35 miliónov ľudí menej. V 16 členských štátoch je 82 regiónov (takmer 30 percent obyvateľstva EÚ) výrazne zasiahnutých poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku, nízkym podielom absolventov škôl či negatívnou mobilitou obyvateľov vo veku 15 až 39 rokov.



Riešením výziev ako sú neefektívnosť na trhu práce, v systémoch vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých, nízka výkonnosť v oblastiach inovácií, verejnej správy či rozvoja podnikania a slabý prístup k službám, by regióny mohli prilákať viac kvalifikovaných pracovníkov. Niektoré z týchto regiónov už uviazli v "pasci rozvoja talentov".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)