Európska komisia spúšťa súťaž o Európske hlavné zelené mesto

Brusel 16. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) aj tento rok spúšťa súťaž o titul Európske hlavné zelené mesto (2024 European Green Capital) a ocenenie Európsky zelený list (2024 European Green Leaf Awards). Zmyslom tejto iniciatívy je propagácia a odmeňovanie úsilia európskych miest, ktoré sa snažia zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov a znížiť svoj vplyv na životné prostredie. Informoval o tom eurokomisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius.



"Na riešenie globálnych výziev musíme konať rýchlo nielen globálne, ale aj lokálne. Každé mesto zohráva kľúčovú úlohu pri prechode k zelenej ekonomike... Opäť hľadáme nových kandidátov na titul Európske hlavné zelené mesto a ocenenie Európsky zelený list. Vyzývam európske mestá, aby prijali túto výzvu a vydali sa na zelenú cestu," povedal Sinkevičius v stredu v Bruseli.



Ocenenie Európske hlavné zelené mesto sa každoročne udeľuje ľudskému sídlu s viac než 100.000 obyvateľmi, ktoré preukázalo, že je lídrom v oblasti environmentálnej, sociálnej a hospodárskej udržateľnosti. Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 600.000 eur.



Sídla, ktoré nie sú dosť veľké na to, aby sa uchádzali o titul Európske hlavné zelené mesto, majú šancu zabojovať o ocenenie Európsky zelený list. Komisia vyberie dve územnosprávne jednotky s počtom obyvateľov od 20.000 do 100.000, ktoré získajú po 200.000 eur. Ide o granty na podporu projektov.



Európskym hlavným zeleným mestom za rok 2021 je fínske mesto Lahti. V roku 2022 to bude francúzske mesto Grenoble a v roku 2023 estónska metropola Tallinn. Ocenenie Európsky zelený list v septembri tohto roka spoločne získali portugalské mesto Valongo a holandské mesto Winterswijk. O víťazoch pre rok 2024 rozhodne medzinárodná porota.