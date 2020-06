EK: Stratégia EÚ pre vývoj vakcíny proti Covid-19 chce pomáhať všetkým

Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila európsku stratégiu pre urýchlenie vývoja, výroby a distribúcie vakcín proti chorobe Covid-19 s cieľom chrániť ľudí pred touto nákazou všade na svete.



Komisia v správe pre médiá zdôraznila, že účinná a bezpečná vakcína proti novému koronavírusu je najlepším riešením na dosiahnutie trvalého riešenia pandémie, pričom každý mesiac k dobru, získaný pri hľadaní očkovacej látky, zachraňuje životy, pracovné príležitosti a miliardy eur.



Nová stratégia navrhuje spoločný prístup EÚ a zakladá sa na mandáte získanom od ministrov zdravotníctva členských krajín Únie.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vo svojom videoodkaze k tejto téme uviedla, že je presvedčená, že EÚ je schopná mobilizovať zdroje, ktoré umožnia nájsť očkovaciu látku a skoncovať "raz a navždy" s novým vírusom. Dodala, že je nevyhnutné túto látku vyrábať a používať v celej Európe a vo svete. "EÚ urobí všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila, že všetky národy sveta budú mať k očkovacej látke prístup bez ohľadu na to, kde žijú," odkázala.



Podľa EK je vývoj vakcíny zložitý a zdĺhavý proces, aj preto chce Komisia prostredníctvom novej stratégie podporiť úsilie o urýchlenie vývoja a dostupnosti bezpečných a účinných vakcín v časovom horizonte 12 až 18 mesiacov, ak nie aj skôr. Vyžaduje si to sériu klinických pokusov súbežne s investíciami do výrobnej kapacity, aby bolo možné vyrobiť milióny alebo dokonca miliardy dávok úspešnej vakcíny.



Komisia upozornila, že nejde o európsku, ale o celosvetovú výzvu, a spresnila, že EÚ nebude v bezpečí, pokiaľ nebude mať k očkovacej látke prístup celý svet.



Významný krok smerom k spoločnému postupu členských štátov už bol urobený vytvorením aliancie pre vakcíny, do ktorej patria Francúzsko, Holandsko, Nemecko a Taliansko.



Nová stratégia má za cieľ zabezpečiť: kvalitu, bezpečnosť a účinnosť očkovacích látok; rýchly prístup členských štátov a ich obyvateľov k očkovacím látkam a čo najrýchlejší spravodlivý prístup k cenovo dostupnej očkovacej látke. Stratégia je založená na dvoch pilieroch - na výrobe očkovacích látok v EÚ, čo znamená aj dostatočné dodávky pre členské štáty prostredníctvom záruk predbežného nákupu, a na prispôsobení regulačného rámca EÚ súčasnej krízovej situácii. Regulačná flexibilita pomôže pri urýchlení vývoja, autorizácii a dostupnosti vakcín, to všetko pri zachovaní súčasných noriem pre kvalitu, bezpečnosť a účinnosť očkovacích látok.



Pri rozhodovaní o tom, ktoré očkovacie látky budú finančne podporené, budú zohľadnené kritériá ako: spoľahlivosť uplatneného vedeckého prístupu a používané technológie; rýchlosť plošného očkovania; celkové náklady; rozdelenie rizika; zodpovednosť; používané technológie; včasná spolupráca s regulačnými orgánmi EÚ; celosvetová solidarita, ako aj schopnosť zabezpečiť dodávky vakcín rozvojom výrobných kapacít na území EÚ.



Komisia oznámila, že je odhodlaná dodržiavať zásadu všeobecného, spravodlivého a cenovo dostupného prístupu k očkovacím látkam aj pre tie najchudobnejšie krajiny. EÚ chce rokovať s medzinárodnými partnermi o tom, či by aj iné krajiny súhlasili so zdieľaním zdrojov pre vytvorenie spoločnej rezervy budúcich vakcín u súkromných spoločností nielen pre seba, ale aj pre krajiny s nízkymi a stredne vysokými príjmami.



Spravodajca TASR Jaromír Novak