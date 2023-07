EK trvá na tom, že Mortonová bude dohliadať na technologické giganty

Brusel 14. júla (TASR) - Európska komisia v piatok odmietla prehodnotiť nomináciu Američanky Scott Fiony Mortonovej do kľúčovej funkcie zaoberajúcej sa reguláciou amerických technologických gigantov. Voči jej nominácii namietalo Francúzsko, ktoré poukazovalo na možný konflikt záujmov. TASR informuje na základe správy AFP.



"Rozhodnutie už padlo. Nevidíme dôvod na jeho prehodnotenie," vyhlásila hovorkyňa Komisie Dana Spinantová.



Scott Mortonová, ktorá je bývalou lobistkou a v súčasnosti profesorkou ekonómie na Univerzite v Yale, v minulosti pôsobila aj ako konzultantka pre spoločnosti Amazon, Apple či Microsoft. Od septembra sa má stať hlavnou ekonómkou protimonopolného oddelenia spadajúceho pod komisárku pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovú.



Úlohou tohto oddelenia bude zabezpečiť konkurencieschopnosť trhov EÚ a dohliadať na to, aby americkí technologickí giganti nezneužívali svoje dominantné postavenie na trhu v Európe, za čo dostali v minulosti vysoké pokuty.



Proti nominácii Mortonovej sa vyslovili nielen členovia francúzskej vlády, ale aj viacero poslancov Európskeho parlamentu. Lídri štyroch zoskupení od ľavice po pravý stred v liste adresovanom komisárke Vestagerovej napísali, že "nechápu, prečo sa na takú vysokú a strategickú pozíciu môžu uchádzať kandidáti z krajín mimo EÚ."



Agentúra AFP pripomína, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá predtým pôsobila v Nemecku ako ministerka obrany, nadviazala so Spojenými štátmi užšie vzťahy, odkedy sa tam funkcie prezidenta v januári 2021 ujal po Donaldovi Trumpovi Joe Biden.