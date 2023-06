EK: Ukrajina pokročila na ceste k prístupovým rozhovorom s EÚ

Štokholm 22. júna (TASR) – Ukrajina dosiahla v uplynulých mesiacoch pokrok pri plnení kritérií Európskej únie pre oficiálne otvorenie prístupových rozhovorov. Uviedol to vo štvrtok komisár EÚ pre politiku susedstva a rozšírenie Olivér Várhelyi, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Kyjev požiadal o členstvo v EÚ niekoľko dní po tom, ako Rusko vo februári 2022 spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu. V súčasnosti napriek vojne pracuje na reformách a dúfa, že rokovania začne do konca tohto roka.



Reformy v dvoch zo siedmich prioritných oblastiach, ktorými sú správa súdnictva a médiá, sú už dokončené, povedal Várhelyi novinárom vo Švédsku. Pokrok v ostatných oblastiach je podľa neho "na dobrej ceste".



Pripravená reforma ústavného súdu čaká na druhé čítanie v ukrajinskom parlamente, priblížil komisár. Úsilie v oblastiach boja proti korupcii a praniu peňazí, obmedzenia vplyvu oligarchov a posilnenia práv menšín pokračuje pomalšie, doplnil.



Moldavsko, ktoré požiadalo o členstvo v EÚ krátko po Ukrajine, dokončilo reformy v štyroch z deviatich prioritných oblastí.



Splnenie prioritných kritérií má v kandidátskych krajinách naštartovať požadované reformné procesy. Nasledovať budú rozsiahle rokovania, pri ktorých sa kandidáti musia prispôsobiť právnym normám EÚ.



Ďalšiu správu o pokroku zverejní Európska komisia v októbri. Podľa očakávaní vtedy oznámi, či odporúča začatie prístupových rozhovorov lídrom členských štátov EÚ, ktorí by mali prijať rozhodnutie do polovice decembra.



Začatie prístupových rokovaní s EÚ nie je zárukou členstva. Rozhovory s Čiernou Horou sa začali v roku 2012, odvtedy však viaznu, dopĺňa DPA.