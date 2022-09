EK: Únia bude potrebovať spoločný postoj ohľadom ruských utečencov

Brusel 22. septembra (TASR) - Európska únia bude musieť zaujať spoločný postoj ohľadom žiadostí Rusov utekajúcich z vlasti v súvislosti s vojnou na Ukrajine a ohlásenou čiastočnou mobilizáciou. Vo štvrtok to uviedla Európska komisia (EK), na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters.



EK však zároveň poznamenala, že jednotlivé štáty EÚ budú musieť žiadosti ruských občanov posudzovať individuálne a brať do úvahy základné práva a zákony týkajúce sa azylového procesu.



Hovorca EK Peter Stano poznamenal, že z Ruska odišlo od začiatku invázie na Ukrajine už pol milióna ľudí. Poukázal tiež na správy o tom, že mnohí Rusi sa snažia po vyhlásení čiastočnej mobilizácie odcestovať do zahraničia.



Letenky z Ruska do okolitých krajín vrátane Arménska, Azerbajdžanu, Srbska a Turecka sa vypredali po tom, ako v stredu šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, píše Reuters. Na ruských hraniciach s Gruzínskom, Fínskom, Kazachstanom či Mongolskom boli hlásené dopravné kolóny.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok označil správy o odchode mužov v brannom veku z Ruska za zveličené.



"V mnohých mestách v Rusku sa konali protesty," povedal Stano na tlačovom brífingu. "My ako Európska únia sme v princípe solidárni s ruskými občanmi, ktorí majú odvahu a statočnosť ukázať svoj nesúhlas s tým, čo robí režim (Vladimira Putina), najmä pokiaľ ide o túto nezákonnú vojnu na Ukrajine," zdôraznil.



Monitorovacia skupina OVD-Info odhaduje, že počas stredajších demonštrácií bolo v Rusku v 38 mestách zadržaných vyše 1300 ľudí, vrátane deviatich novinárov a 33 neplnoletých.