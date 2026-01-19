< sekcia Zahraničie
Eurokomisia: EÚ chce spolupracovať s USA, je však pripravená aj konať
Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo.
Autor TASR
Brusel 19. januára (TASR) - Európska únia chce spolupracovať so Spojenými štátmi, no v prípade potreby je pripravená aj konať. V pondelok to v reakcii na hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť v spore o Grónsko dovozné clá na niektoré krajiny uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Olof Gill. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
„Našou prioritou je spolupracovať, nie eskalovať..., niekedy je najzodpovednejšou formou vedenia zdržanlivosť,“ poznamenal Gill. Podľa jeho slov pokračuje komunikácia so Spojenými štátmi na všetkých úrovniach. „Snažíme sa byť pokojní, seriózni a zodpovední, lebo presne tak podľa nás vyzerá líderstvo,“ povedal novinárom.
Zároveň však upozornil, že Únia je pripravená reagovať. „Ak by boli clá zavedené, Európska únia má k dispozícii nástroje a je pripravená ich použiť,“ zdôraznil.
Lídri 27-členného bloku sa vo štvrtok večer zídu v Bruseli na mimoriadnom summite, kde budú rokovať o reakcii na jednu z najvážnejších kríz v transatlantických vzťahoch za posledné roky.
EÚ zvažuje viaceré možnosti ako reagovať, ak Trump od svojich hrozieb neustúpi. Jednou z nich je pozastavenie súčasnej obchodnej dohody, ktorú Únia so Spojenými štátmi uzavrela minulý rok. Ďalším krokom by mohlo byť zavedenie ciel na dovoz z USA v celkovej hodnote 93 miliárd eur, ktoré sú momentálne pozastavené až do začiatku februára. Treťou možnosťou je využitie širšieho spektra nástrojov vrátane tzv. nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI) zo strany tretích krajín.
Poradcovia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona uviedli, že Paríž by v prípade naplnenia Trumpových hrozieb vyzval na aktiváciu ACI voči Washingtonu. „Ľudia sa ma pýtajú, či je nástroj proti nátlaku opäť na stole. On z neho nikdy nezmizol,“ poznamenal Gill.
Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
