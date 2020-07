EK zarezervovala 300 miliónov dávok vakcíny proti COVID-19

Brusel 31. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že v mene 27 členských štátov uzavrela s francúzskym farmaceutickým gigantom Sanofi dohodu o zabezpečení 300 miliónov dávok potenciálnej vakcíny proti novému druhu koronavírusu, ak sa preukáže, že je bezpečná a účinná. V komuniké EK sa súčasne uvádza, že tento výkonný orgán EÚ pokračuje v "intenzívnych diskusiách" s ďalšími výrobcami vakcín, informovala agentúra AFP.



Táto správa prišla v čase, keď časť európskych štátov po uvoľnení reštrikcií hlási nárast počtu nakazených a preto aj pristupujú k sprísňovaniu opatrení zameraných na spomalenie šírenia koronavírusu, pripadne aj k izolácii ohnísk nákazy.



Celkovo v Európe od vypuknutia epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 evidujú 3,2 milióna prípadov nákazy a takmer 210.000 úmrtí. Vzhľadom na opätovný nárast počtu infikovaných existujú obavy, že by sa mohla objaviť "druhá vlna" pandémie.



Oznámenie o dohode uzavretej EK bolo zverejnené v ten istý deň, ako vláda USA oznámila, že poskytne farmaceutickým firmám Sanofi a GSK 2,1 miliardy dolárov na vývoj vakcíny proti ochoreniu COVID-19, keďže svet naďalej bojuje s pandémiou.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že EÚ robí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla vyvinúť vakcínu proti COVID-19. EK je v procese rokovaní aj s ďalšími farmaceutickými firmami. Dodala, že Európa investovala do "diverzifikovaného portfólia nádejných vakcín". Podľa von der Leyenovej "to zvyšuje naše šance na rýchle získanie účinného prostriedku proti vírusu".



Spoločnosť Sanofi vyjadrila nádej, že v júni 2020 bude môcť požiadať Európsku liekovú agentúru (EMA) o povolenie na uvedenie vakcíny na trh.



Šesť mesiacov po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila globálny stav núdze, sa koronavírusom nového typu po celom svete infikovalo viac ako 17 miliónov ľudí a takmer 300.000 osôb podľahlo zdravotným komplikáciám, ktoré spôsobuje.



Reštriktívne opatrenia prijaté jednotlivými vládami začiatkom tohto roka na zvládnutie pandémie spôsobili veľké ekonomické otrasy. Účinná vakcína tak môže byť jediným dlhodobým riešením, ako bojovať s týmto vysoko nákazlivým ochorením dýchacích ciest.