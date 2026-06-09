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EK v 21. balíku sankcií navrhuje zákaz vstupu Rusom slúžiacim v armáde

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Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Brusel 9. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok predstavila 21. balík protiruských sankcií. Jedným z navrhovaných opatrení je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre Rusov, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku súčasnej vojny a podieľali sa na invázii na Ukrajinu. EK tiež navrhuje ďalšie sankcie voči ruskému energetickému a bankovému sektoru, ako aj kryptomenovým sieťam, informuje TASR.
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