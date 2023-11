EK: V dotazníku Orbánovej vlády sú úplne nepravdivé tvrdenia

Budapešť 20. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) nebude komentovať detaily aktuálneho dotazníka maďarskej vlády týkajúceho sa suverenity Maďarska. Vyhlásil to v pondelok v Bruseli hovorca EK Eric Mamer, podľa ktorého je však zrejmé, že tvrdenia v tomto dotazníku sú nepravdivé. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ide o záležitosť národných orgánov," povedal Mamer v reakcii na otázku spravodajského webu Euronews o predmete dotazníka. Hovorca vyzval všetkých Maďarov, aby v prípade záujmu o informácie o politike Európskej únie využívali zdroje Európskej komisie.



Ako dodal, EK sa nebude vyjadrovať ku všetkému, čo je uvedené v dotazníku. "Tak ako ja, aj vy viete, že tvrdenia dotazníka sú úplne nepravdivé", povedal Mamer.



K vládnej kampani s plagátom, na ktorom je fotografia predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej a Alexandra Sorosa, syna Györgya Sorosa a súčasného prezidenta Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF), so sloganom "Netancujme, ako oni pískajú" hovorca povedal, že Komisia verí v inteligenciu maďarskej verejnosti.



"Plagát som ukázal predsedníčke EK, oči sa jej ani nemihli," podotkol Mamer, podľa ktorého tieto plagáty von der Leyenovej vôbec neprekážali. "Vieme, že to nie je prvý prípad a asi ani posledný. My však musíme musíme riešiť krízy," konštatoval hovorca s poznámkou, že Maďarsko je súčasťou EÚ, sedí za stolom v Európskej rade zloženej z hláv štátov a vlád, v Rade ministrov, ako aj v Európskom parlamente.



Vláda premiéra Viktora Orbána začala v týchto dňoch distribuovať občanom Maďarska v poradí už 13. vládny dotazník, ktorý je súčasťou takzvanej národnej konzultácie. Kabinet sa v tomto dotazníku zameriava na otázky týkajúce sa ochrany suverenity Maďarska.



V dotazníku je 11 otázok, ktoré sa týkajú hospodárstva, migrácie, poskytovania pomoci Ukrajine, členstva Ukrajiny v EÚ, podpory palestínskych organizácií zo strany Bruselu, ochrany detí, ale aj financovania politických strán zo zahraničia.