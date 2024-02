Európska komisia v sankčnom balíku voči Rusku neplánuje zákazy dovozu

Brusel 5. februára (TASR) - Európska komisia (EK) nezaradí do chystaného 13. sankčného balíka voči Rusku žiadne nové zákazy dovozu. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním na nemenových európskych diplomatov.



EK chce aj napriek výzvam niektorých členov EÚ na zákaz dovozu ďalších tovarov a surovín z Ruska navrhnúť sankčný balík, ktorý vyvolá v krajinách EÚ len minimálnu diskusiu a bude čo najrýchlejšie prijatý. Na sankčný zoznam EÚ majú pribudnúť stovky jednotlivcov a subjektov, nie však veľké spoločnosti, uviedol diplomatický zdroj agentúry Reuters.



Diplomat dodal, že 13. sankčný balík voči Moskve by mal rozšíriť zoznam ruských firiem, ktorým spoločnosti z EÚ nemôžu predávať tovar s dvojakým použitím a má civilné aj vojenské využitie.



Zdroje agentúry Reuters, ktoré si želali ostať v anonymite, povedali, že po prijatí 13. sankčného balíka navrhne EK v poradí 14.balík opatrení, ktorý by mohol zahŕňať aj nové zákazy dovozu ruských tovarov.



Európska komisia chce zaviesť nové sankcie voči Rusku pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára. Na ich schválenie je potrebný jednomyseľný súhlas členských štátov. EÚ už v rámci sankcií zakázala napríklad dovoz diamantov či ropy z Ruska po mori.