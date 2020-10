EÚ začne priestupkové konanie voči Malte a Cypru za zlaté víza

Brusel 19. októbra (TASR) – Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v pondelok oznámil, že voči Cypru a Malte sa v utorok začnú takzvané priestupkové konania v súvislosti s ich kontroverznými schémami vydávania tzv. zlatých víz pre zahraničných investorov, čo podľa kritikov zneužívajú aj páchatelia trestnej činnosti.



„Je veľmi dôležité zdôrazniť skutočnosť, že Európska komisia pri kontaktoch s dotknutými štátmi často vyjadrovala vážne obavy týkajúce sa týchto schém a najnovší vývoj tieto obavy iba potvrdzuje," cituje Šefčoviča AFP.



Šefčovič avizoval, že EK bude pokračovať v intenzívnych kontaktoch s Cyprom aj s Maltou, aby sme zabezpečili riadne dodržiavanie európskych právnych predpisov v tejto oblasti. Ďalšie podrobnosti o právnych krokoch budú oznámené po ich utorkovom spustení.



V rámci spomínanej schémy cyperská vláda rozdávala pasy výmenou za investíciu vo výške 2,5 milióna eur, a to povinnou kúpou domu či bytu, kúpou akcií cyperských firiem alebo podporou programov bývania či podnikania. Cyprus môže udeliť občianstvo najviac 700 osobám za rok, doposiaľ v rámci investičného programu rozdal asi 4000 pasov.



Cypru priniesli zlaté víza od svojho zavedenia po finančnej kríze v roku 2013 už najmenej sedem miliárd eur. Program je atraktívny najmä preto, že majiteľ cyperského pasu sa automaticky stáva občanom Európskej únie.



Panarabská televízia al-Džazíra však v investigatívnom dokumente odvysielanom v auguste zverejnila nezákonné konanie cyperských úradníkov. Informovala v ňom tiež, že desiatky ľudí, ktoré požiadali o zlaté víza na Cypre, sú vyšetrované pre podozrenie z páchania trestnej činnosti alebo porušenia medzinárodných sankcií či sú vo výkone trestu odňatia slobody.



Následne cyperský prezident Nikos Anastasiades minulý týždeň oznámil, že vláda od 1. novembra pozastavuje program zlatých víz. Pre záujemcov o víza do 1. novembra naďalej platí, že musia do cyperskej ekonomiky investovať aspoň dva milióny eur.



Na Malte, ktorá začala "predávať" pasy bohatým cudzincom v roku 2014, v septembri v rámci vyšetrovania údajných provízií spojených so schémou vydávania zlatých pasov zatkli vedúceho kancelárie bývalého predsedu vlády Josepha Muscata.