Eurokomisia víta plán poľskej vlády na návrat k právnemu štátu

Brusel/Varšava 20. februára (TASR) - Plán poľskej vlády na obnovenie noriem právneho štátu sa v Bruseli stretol s pozitívnym ohlasom, uviedla v utorok podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová.



Podľa agentúry PAP Jourová doplnila, že po šiestich rokoch diskusií je to prvý krok, ktorý môže viesť k ukončeniu konania proti Poľsku podľa článku 7 Zmluvy o EÚ. Upozornila však súčasne, že "stále je potrebné vykonať veľa práce".



Článok 7, ktorý Európska únia použila voči Poľsku vôbec prvýkrát - v decembri 2017 -, je považovaný za extrémne tvrdý postih. Samotné konanie je podľa predpisov EÚ rozdelené do niekoľkých fáz. Po iniciovaní konania musí získať súhlas štyroch pätín členov EÚ (80 percent).



Médiá aktiváciu článku 7 označujú za "jadrovú zbraň" medzi možnými sankciami voči členským štátom EÚ, pretože môže viesť až k pozastaveniu hlasovacích práv v Rade EÚ.



Na Poľsko bol tento mechanizmus uvalený v reakcii na to, čo EK považovala za ohrozenie pre právny štát a hodnoty EÚ v tejto krajine.



Plán, ktorý predstavil poľský minister spravodlivosti Adam Bodnar, pozostáva z viacerých legislatívnych zmien zameraných na zvrátenie reforiem súdnictva v Poľsku, ktoré uskutočnila predchádzajúca vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS) a ktoré podľa kritikov umožnili ovplyvňovanie súdnictva straníckymi záujmami.



Podľa Bodnara v tejto situácii "nie je potrebné pokračovať v konaní podľa článku 7 proti Poľsku, keďže sme všetci plne zapojení do obnovy právneho štátu".



Bodnar dodal, že podľa jeho názoru ukončenie konania má pre Poľsko aj symbolickú hodnotu, pretože bude znamenať, že je opäť "rovnocenným členským štátom Európskej únie, ktorý nie je predmetom kritiky, pretože porušuje európske hodnoty, najmä princípy právneho štátu".



Podľa agentúry PAP Bodnar tiež uviedol, že ak dôjde k ukončeniu konania, Poľsko bude mať silnejšiu pozíciu pri realizácii vlastných projektov na európskej úrovni a môže sa stať jedným z dôležitých hráčov v kontexte zahraničnej politiky Európskej únie vrátane jej obrany.



Uzavretím konania voči Poľsku by sa uvoľnili aj miliardy zmrazených finančných prostriedkov z postpandemických fondov EÚ, ktoré Poľsko môže získať v rámci národného plánu obnovy.