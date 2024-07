EK víta predĺženie dohody o roamingu s Ukrajinou o dvanásť mesiacov

Brusel 10. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu privítala v poradí už piate predĺženie dobrovoľnej dohody medzi 22 európskymi a siedmimi ukrajinskými telekomunikačnými operátormi o ďalších dvanásť mesiacov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Cieľom je snaha zabezpečiť, aby utečenci z Ukrajiny žijúci v členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) - 27 členských krajín EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko - mohli zostať cezhranične prepojení so svojimi blízkymi z Ukrajiny za dostupné poplatky.



Komisia túto dohodu uľahčila spolu s ukrajinským národným regulačným orgánom (NCEC). Cenovo dostupné hovory umožňujú ľuďom, ktorí našli útočisko v Európe, kontaktovať svoju rodinu a priateľov na Ukrajine a naopak. Umožnili to signatári dohody, ktorí sa zaviazali vzájomne znížiť svoje sadzby s cieľom prepojiť volania cez hranice.



Z najnovších údajov, ktoré poskytol Orgán európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie (BEREC), vyplýva, že dohoda účinne umožňuje operátorom poskytovať cenovo dostupné hovory. Prevádzkovatelia, ktorí sú signatármi spoločného vyhlásenia, využívajú vzájomne nižšie sadzby než tí, ktorí ho nepodpísali.



BEREC zároveň potvrdil, že tak prevádzkovatelia z EHP ako aj z Ukrajiny prenášajú výhody vyplývajúce z nižších sadzieb na spotrebiteľov. Prevádzkovatelia z EHP aj naďalej ponúkajú ukrajinským utečencom bezplatné SIM karty, bezplatné medzinárodné hovory na Ukrajinu a mesačné balíky použiteľné v hostiteľskej krajine.



Okrem telekomunikačných služieb prevádzkovatelia z krajín EHP poskytujú utečencom smartfóny a prenosné počítače alebo podporujú rôzne charitatívne organizácie.



Komisia pripomenula, že Ukrajina zároveň pracovala na úplnom zosúladení svojej legislatívy s právnymi predpismi EÚ s cieľom začleniť sa do oblasti roamingu EÚ. Príslušný zákon podpísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a 19. júna 2024 bol zverejnený v Úradnom vestníku Ukrajiny, ďalšie sekundárne právne predpisy sa ešte majú prijať, Európska komisia následne posúdi súlad vnútroštátnych právnych predpisov s legislatívou Únie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)