EK vyčíta štyrom pornografickým platformám, že nechránia maloletých
Autor TASR
Brusel 26. marca (TASR) — Štyri veľké pornografické platformy porušujú legislatívu Európskej únie, konkrétne zákon o digitálnych službách (DSA), keďže nedostatočne bránia maloletým osobám v prístupe k svojmu obsahu. Vyplýva to z predbežných výsledkov vyšetrovania Európskej komisie (EK) zverejnených vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
Aj keď stránky Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos uvádzajú, že sú určené len pre dospelých, nedokázali účinne zabrániť maloletým používateľom v prístupe k svojmu obsahu. Ktokoľvek sa k nemu totiž môže dostať obyčajným kliknutím na potvrdenie, že má viac ako 18 rokov. Riešením nie sú ani upozornenia ako „Len pre dospelých“, píše sa v tlačovej správe EK.
„V EÚ majú online platformy zodpovednosť. Deti majú prístup k obsahu pre dospelých v čoraz nižšom veku a tieto platformy musia zaviesť prísne a účinné opatrenia, ktoré sú v súlade s predpismi o ochrane údajov, aby maloletým zabránili v prístupe k ich službám,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie Henna Virkkunenová.
Spomínané štyri stránky dostali čas na prijatie opatrení. Ak nedôjde k náprave, môže im EK dať pokutu až do výšky šesť percent z ich ročného globálneho obratu.
Európska únia vyvinula aplikáciu na overenie veku, ktorej zavedenie je naplánované na začiatok roka 2027. Jej cieľom je umožniť používateľom potvrdiť svoj vek online bez toho, aby museli platformám poskytnúť svoje osobné údaje. Teraz musia používať iné riešenia, ktoré sú kompatibilné s pravidlami na ochranu údajov.
Európska komisia začala vyšetrovať činnosť spomínaných štyroch portálov v máji 2025.
Ďalšej platforme X dala vlani v decembri pokutu vo výške 120 miliónov eur za nedostatočnú transparentnosť v oblasti reklamy, nedostatočný prístup k údajom pre výskumníkov a zavádzajúce používanie „overených účtov“. Spoločnosť X sa proti tomuto rozhodnutiu vo februári odvolala a podala žalobu. Aplikácii TikTok zasa EK vyčíta návykovosť a rovnaké podozrenie má aj v prípade Facebooku a Instagramu, ktoré vyšetruje od roku 2024.
