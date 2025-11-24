< sekcia Zahraničie
EK vyčlenila 143 mil. eur na humanitárnu pomoc v afrických krajinách
Z celkovej sumy je 38 miliónov eur určených pre krajiny stredného Sahelu, 35 miliónov pre Južný Sudán a po 30 miliónov pre Somálsko a Etiópiu. Zvyšok vyčlenili pre Nigériu a Stredoafrickú republiku.
Autor TASR
Brusel 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyčlenila 143 miliónov eur na humanitárnu pomoc v afrických krajinách. Dôvodom je pokračujúci nápor na humanitárne operácie v niekoľkých krízových oblastiach. Pondelkové oznámenie prichádza tesne pred začiatkom summitu medzi Európskou úniou a Africkou úniou v angolskej Luande, informuje TASR.
Z celkovej sumy je 38 miliónov eur určených pre krajiny stredného Sahelu, 35 miliónov pre Južný Sudán a po 30 miliónov pre Somálsko a Etiópiu. Zvyšok je vyčlenený pre Nigériu a Stredoafrickú republiku. Prostriedky podporia potravinovú pomoc, prístup k vode a sanitárne služby, zdravotnú starostlivosť a zabezpečenie základných potrieb pre najzraniteľnejšie komunity.
„EÚ zintenzívňuje svoje úsilie v čase, keď sa globálna pozornosť presúva (na iné regióny) a humanitárne potreby zostávajú vysoké. Toto financovanie dokazuje, že naďalej pôsobíme tam, kde tlak narastá a podpora je nevyhnutná. Budeme naďalej stáť po boku partnerov pracujúcich v najnáročnejších podmienkach,“ zdôraznila eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízový manažment Hadja Lahbibová.
Viaceré regióny Afriky vzdorujú vážnym humanitárnym problémom spôsobeným konfliktmi, vysídľovaním a obmedzeným prístupom k základným službám. EK pripomenula, že Únia zostáva hlavným prispievateľom a poskytuje pomoc prostredníctvom OSN, medzinárodných organizácií a mimovládnych subjektov.
Lídri EÚ a Africkej únie sa v pondelok stretávajú v Luande na dvojdňovom summite zameranom na prehĺbenie hospodárskych a bezpečnostných vzťahov. Hlavnými témami rokovaní sú obchod, migrácia a kritické suroviny, pričom cieľom EÚ je udržať si vplyv v regióne. Na summite sú okrem šéfky EK Ursuly von der Leyenovej aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz či slovenský premiér Robert Fico.
