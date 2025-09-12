< sekcia Zahraničie
EK vyčlenila 40 miliónov eur na ochranu Ukrajincov pred zimou
EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Ukrajine od vypuknutia konfliktu v roku 2014 a aktívne pôsobí v celej krajine.
Autor TASR
Brusel 12. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že vyčlenila ďalších 40 miliónov eur na humanitárnu pomoc s cieľom podporiť Ukrajincov pri prežití štvrtej zimy počas ruskej vojny na ich území. Nová podpora má zvýšiť pripravenosť krajiny na zimu a ochrániť civilistov pred extrémnym chladom, informuje TASR.
„Partneri Európskej únie v oblasti humanitárnej pomoci dodajú materiál na výstavbu prístreškov, opravia poškodené domy a centrá pre vysídlených ľudí, zlepšia prístup k vode, hygienickým zariadeniam a kúreniu,“ uvádza EK v tlačovej správe.
Podľa nej má byť osobitná pozornosť venovaná zraniteľným skupinám, najmä seniorom, deťom, ľuďom so zdravotným postihnutím a vysídleným rodinám.
„Zima prináša nové ťažkosti pre milióny Ukrajincov, ktorí už trpia dôsledkami ruskej vojny. Musíme sa zjednotiť v solidarite, posilniť našu spoločnú humanitárnu pomoc a chrániť najzraniteľnejších počas nadchádzajúcich chladných mesiacov,“ uviedla eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Ukrajine od vypuknutia konfliktu v roku 2014 a aktívne pôsobí v celej krajine, pričom uprednostňuje ťažko dostupné oblasti v blízkosti frontových línií vo východných a južných regiónoch krajiny. Po začatí ruskej invázie vo februári 2022 Únia výrazne zintenzívnila svoju humanitárnu pomoc.
