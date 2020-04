EK vydala usmernenia k metódam testovania na nový typ koronavírusu

Brusel 15. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu, v rámci celoeurópskeho plánu na postupné uvoľňovanie ochranných opatrení proti šíreniu koronavírusu, predložila usmernenia týkajúce sa metód testovania na ochorenie COVID-19.



Usmernenia boli predložené po spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Ich cieľom je podporiť členské štáty EÚ, aby účinne využívali testovacie nástroje v rámci svojich národných stratégií počas rôznych štádií pandémie, a to aj pri postupnom ukončovaní ochranných opatrení.



Komisia chce zároveň zabezpečiť, aby boli k dispozícii kvalitné nástroje na posúdenie funkčnosti testov.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová vyhlásila, že schopnosť vykonávať plošné testovanie je kľúčom k detekcii a spomaleniu pandémie nového typu koronavírusu a základným predpokladom postupného návratu k normálnemu životu.



"Kým nemáme vakcínu, je bezpečné a spoľahlivé testovanie najlepším nástrojom na ochranu zdravotníkov, najzraniteľnejších občanov a spoločnosti vôbec. To je základný kameň nášho plánu uvoľňovania opatrení na boj proti koronavírusu," vysvetlila Kyriakidisová v správe pre médiá.



Do týchto činností sa zapája aj Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré je pod kontrolou eurokomisie. Centrum už analyzuje informácie o zabezpečení kvality doteraz používaných testov na koronavírus a súvisiacich pomôcok. Doterajšie výsledky analýz naznačujú, že existujúca kvalita nezodpovedá tomu, čo možno očakávať od dobrej funkčnosti testov.



Exekutíva EÚ preto vo svojich usmerneniach vyzýva výrobcov, aby vyrábali testovacie súpravy zodpovedajúce "najnovšiemu stavu vedy a techniky". Vzhľadom na význam testov a na rýchly vývoj pandémie EK trvá aj na spájaní zdrojov pri potvrdzovaní testov na koronavírus na úrovni celej EÚ. Za dôležité považuje aj snahu centralizovať validáciu testov a zdieľať výsledky nielen na úrovni EÚ, ale aj na medzinárodnej úrovni.



V súčasnosti v EÚ existujú dve kategórie testov: testy na zisťovanie vírusu a testy na zisťovanie protilátok. Posúdenie úrovne funkčnosti testu môže byť veľmi náročné, pretože potrebné biologické materiály nie sú vždy k dispozícii. Okrem toho metódy porovnávania testov nie sú vždy jednotné.





Spravodajca TASR Jaromír Novak