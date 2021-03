EK vydala usmernenia týkajúce sa očkovacích pasov a testovania v EÚ

Brusel 17. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala v stredu členské štáty EÚ, aby sa v okamihu, keď to umožní epidemiologická situácia, pripravili na koordinovaný prístup k postupnému rušeniu obmedzení zavedených pre šírenie ochorenia COVID-19 a vydala usmernenia týkajúce sa očkovacích preukazov a ďalšieho testovania.



EK spresnila, že dovtedy, kým sa nedosiahne dostatočná miera zaočkovanosti, treba na jednotnom trhu EÚ vytvoriť podmienky, ktoré umožnia občanom opätovne využívať svoje práva a obnoviť hospodárske a sociálne aktivity. To zahŕňa zavedenie digitálneho zeleného preukazu, využívanie spoločného rámca pre protikrízové opatrenia, usmernenie k ďalším stratégiám testovania a investície do diagnostiky a liečby.



Očkovacie pasy alebo digitálne zelené preukazy sú súčasťou nového návrhu EK. Do polovice júna sa má zaviesť technický rámec, ktorý zaistí bezpečnosť, interoperabilitu a úplnú ochranu osobných údajov. Umožní tiež kompatibilitu s očkovacími preukazmi vydanými v tretích krajinách.



Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) ustanoví rámec, ktorý členským štátom pomôže prijímať rozhodnutia o vykonávaní protipandemických obmedzení. Tento prístup zohľadní epidemiologickú situáciu v každom členskom štáte, umožní simulácie na ilustráciu toho, aké možnosti má na uvoľňovanie krízových opatrení bez toho, aby hrozilo nové šírenie vírusu. Už v apríli bude v prevádzke interaktívny digitálny nástroj vyvinutý ECDC, ktorý budú využívať všetky členské štáty.



ECDC v utorok zverejní technické pokyny na podporu ďalších stratégií testovania a sledovania nakazených osôb. Deje sa tak v čase, keď sa na trh EÚ začínajú dostávať samotesty na COVID-19 (súpravy na samočinné výtery a samodiagnostiky).



EK zároveň prijala odporúčanie pre členské štáty, aby zaviedli monitorovanie odpadových vôd s cieľom sledovať šírenie choroby COVID-19 a jej nových mutácií, zdieľali údaje s príslušnými zdravotníckymi orgánmi a identifikovali nové ohniská nákazy.



Výmena údajov medzi orgánmi členských štátov je podľa EK dôležitá, keď cestujúci prekračujú hranice napríklad v lietadlách alebo vo vlakoch. Členské štáty môžu na zber údajov používať formuláre digitálneho vyhľadávania cestujúcich. Komisia zverejnila návrhy opatrení, ktorými sa ustanovujú právne predpisy, aby si členské štáty mohli vymieňať príslušné údaje prostredníctvom novej výmennej platformy - tieto predpisy by mali byť prijaté pred otvorením letnej turistickej sezóny.



EK uviedla, že do polovice apríla predloží spoločnú stratégiu EÚ v oblasti liečby s cieľom urýchliť výskum a výrobu liekov. V praxi to znamená, že budú zavedené flexibilnejšie regulačné opatrenia pre liečivá, ktoré umožnia rýchlejšie zásobovanie vo veľkom meradle počas pandémie.



V júni 2021 EK na žiadosť Európskej rady zverejní dokument o ponaučeniach z pandémie koronavírusu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)