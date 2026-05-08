EK nenašla dôkazy o vážnom úniku informácií Maďarskom
Brusel 8. mája (TASR) - Vyšetrovanie údajného vynášania informácií Európskej únie Maďarskom do Ruska neodhalilo žiadne vážne narušenia bezpečnosti, uviedol v piatok hovorca Európskej komisie (EK) Balazs Ujvari. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a MTI a portálu Euractiv.com.
Ujvari na poludňajšom tlačovom brífingu uviedol, že príslušné služby Európskej komisie ukončili svoje vyšetrovanie a zistili, že v súvislosti s medializovanými obvineniami nebolo možné potvrdiť žiadne závažné narušenia bezpečnosti.
„Na základe informácií zhromaždených počas tohto vyšetrovania a s nástrojmi, ktoré máme k dispozícii v rámci Komisie, nie je možné pripísať individuálnu zodpovednosť alebo zapojenie sa nad rámec samotných spravodajských dôstojníkov,“ doplnil.
Komisia spustila interné vyšetrovanie v októbri minulého roka po medializovaných správach, podľa ktorých sa Maďarsko v rokoch 2012 až 2018 pokúšalo vytvoriť v inštitúciách EÚ sieť informátorov.
V súvislosti s prípadom sa spomínal aj súčasný maďarský eurokomisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivér Várhelyi, ktorý v tom čase pôsobil ako veľvyslanec Maďarska pri EÚ.
