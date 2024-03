EK vyzvala Izrael, aby otvoril aj ďalšie priechody pre pomoc do Gazy

Brusel 14. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu vyzvala Izrael, aby sprístupnil ďalšie priechody na poskytovanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Podporujeme cyperský námorný koridor a zároveň vyzývame Izrael, aby otvoril ďalšie priechody, aby sa do Gazy dostalo viac pomoci, a aby zmiernil colné obmedzenia," napísal eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v príspevku na sociálnej sieti X.



Lenarčič predtým prostredníctvom videoospojenia diskutoval s cyperským ministrom zahraničných vecí Constantinosom Kombosom, šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom, britským ministrom zahraničných vecí Davidom Cameronom a koordinátorkou OSN pre humanitárnu pomoc v Pásme Gazy Sigrid Kaagovou, napísala EK vo vyhlásení. Na rokovaní sa zúčastnili aj predstavitelia Kataru a Spojených arabských emirátov (SAE).



Zhodli sa na tom, že na poskytovanie pomoci vo veľkom rozsahu neexistuje za pozemné trasy "zmysluplná náhrada", uviedla EK.



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy v reakcii na útok Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo približne 1200 ľudí a najmenej 250 ďalších bolo podľa izraelských úradov unesených. Odvetné kroky izraelskej armády v Pásme Gazy si odvtedy vyžiadali už viac ako 31.000 obetí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze.



OSN upozorňuje, že Palestínčanom v Pásme Gazy hrozí hladomor v dôsledku kritického nedostatku potravín, vody, paliva a liekov. Pomoc do palestínskej enklávy prichádza po pozemných trasách v oveľa menšom rozsahu, ako pred vypuknutím vojny medzi Izraelom a Hamasom.