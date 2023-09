EK vyzvala SR, Maďarsko a Poľsko na konštruktívny prístup k obiliu

Brusel 17. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala v nedeľu Poľsko, Maďarsko a Slovensko na konštruktívny prístup po tom, čo tieto krajiny jednostranne predĺžili zákaz dovozu ukrajinského obilia napriek rozhodnutiu EK o jeho zrušení. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Sme si vedomí vyjadrení niektorých členských štátov v súvislosti s jednostrannými opatreniami. V súčasnosti je dôležité, aby všetky krajiny pracovali v duchu kompromisu a konštruktívne," uviedla komisia prostredníctvom hovorkyne.



Ukrajina bola jedným z popredných svetových vývozcov obilia, ruská vojenská invázia v roku 2022 však znížila jej schopnosť dodávať poľnohospodárske produkty na svetové trhy cez čiernomorské prístavy. Odvtedy sú ukrajinskí farmári odkázaní na vývoz obilia cez susedné krajiny.



Záplava obilnín a olejnín do susedných krajín však ovplyvnila príjmy tamojších poľnohospodárov a viedla k tomu, že vlády zakázali dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, spresňuje Reuters.



Európska únia v máji zasiahla, aby zabránila jednotlivým krajinám konať jednostranne a zaviedla vlastný zákaz dovozu z Ukrajiny do susedných krajín. Na základe tohto zákazu mohla Ukrajina vyvážať cez tieto krajiny pod podmienkou, že sa výrobky predajú inde.



EÚ tento zákaz v piatok nepredĺžila po tom, čo sa Ukrajina zaviazala prijať opatrenia na sprísnenie kontroly vývozu do susedných krajín. Poľsko, Slovensko a Maďarsko v reakcii na to v piatok oznámili, že napriek rozhodnutiu Komisie zachovajú svoje vlastné obmedzenia na dovoz obilia z Ukrajiny.



Táto otázka je obzvlášť citlivá v Poľsku, ktoré čakajú v októbri voľby a kde sú poľnohospodári kľúčovým elektorátom vládnucej nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS), konštatuje Reuters.



"Naším cieľom je teraz zaviesť a sfunkčniť nový systém," uviedla hovorkyňa Eurokomisie a dodala, že pondelkové stretnutie so zástupcami všetkých zainteresovaných krajín EÚ poskytne príležitosť na ďalšiu diskusiu o tejto otázke.