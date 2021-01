Európska komisia vyzýva krajiny, aby nevyvíjali nátlak na médiá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 11. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok varovala pred pokusmi vyvíjať nátlak na médiá po tom, ako slovinská vláda pozastavila financovanie národnej spravodajskej agentúry STA na základe kritiky zo strany predsedu slovinskej vlády Janeza Janšu. Informovala o tom agentúra AFP.Hovorca EK vyzval umožniť médiám slobodne pracovať a uviedol, že verejnoprávne médiá "". "" uviedol hovorca EK Christian Wigand." uviedol hovorca a dodal, že "situáciu budeme naďalej pozorne sledovať".Slovinská vláda svoje rozhodnutie o pozastavení financovania STA z decembra roku 2020 odôvodnila tým, že vedenie STA neposkytlo požadované údaje o finančných operáciách tlačovej agentúry. Vládny úrad pre komunikáciu (UKOM) každoročne poskytoval STA zhruba dva milióny eur.Riaditeľ STA Bojan Veselinovič v reakcii na to pre štátnu televíziu uviedol, že UKOM poskytol všetky potrebné údaje. Pokiaľ ide o informácie o zamestnancoch a redakčnej činnosti, tie UKOM nedal, pretože by tým porušil mediálnu legislatívu.Podľa agentúry AFP premiér Janša krátko po svojom nástupe do funkcie v marci minulého roku použil svoj účet na sociálnej sieti Twitteri na útok na médiá, ktoré spochybňovali spôsob, akým zvláda krízu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2. Janša vtedy médiá obvinil zo šírenia klamstiev, falošných správ a z toho, že slúžia záujmom opozície.Vlani v októbri zasa Janša vo svojom tvíte označil STA "" a obvinil ju, že sa spreneverila svojmu názvu.Príčinou tejto Janšovej kritiky bolo, že STA podľa jeho názoru poskytla viac priestoru rozhovoru s hudobníkom, raperom Zlatkom, ktorý kritizoval vládu, ako jeho stretnutiu s jeho blízkym spojencom, maďarským premiérom Viktorom Orbánom.STA bola založená v roku 1990, keď sa Slovinsko rozhodlo odčleniť od bývalej juhoslovanskej federácie.