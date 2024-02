EK začala konanie voči ČR pre porušenie smernice pri nákupe vrtuľníkov

Praha/Brusel 7. februára (TASR) - Európska komisia (EK) začala konanie voči ČR pre nezrovnalosti pri nákupe vojenských vrtuľníkov. Česko podľa komisie porušilo smernicu o verejných zákazkách v oblasti obrany a tiež Zmluvu o fungovaní EÚ. Praha má dva mesiace na to, aby nedostatky odstránila. S odvolaním sa na oficiálne oznámenie EK informuje spravodajkyňa TASR.



Podľa českých médií sa porušenie týka nákupu amerických vrtuľníkov Venom a Viper na základe medzivládnej dohody. Tú v roku 2019 podpísal vtedajší minister obrany za ANO Lubomír Metnar. Komisia uvádza, že ČR zneužila výnimku pre tento typ dohôd a postup verejného obstarávania nebol v súlade so smernicou. Priame zadanie zákazky podľa nej porušuje princíp nediskriminácie, rovného zaobchádzania a transparentnosti. Porušenie súvisí aj s požiadavkou, aby boli do kontraktu zapojené české firmy.



České ministerstvo obrany uviedlo, že na výzvu bude reagovať prostredníctvom rezortu diplomacie. Metnar je podľa ČT presvedčený, že pri nákupe vrtuľníkov bolo všetko správne.



Praha si od Spojených štátov objednala 12 nových vrtuľníkov systému H-1 (teda Viper a Venom). Ako ocenenie pomoci Ukrajine sa Spojené štáty rozhodli darovať Česku ďalších osem zmodernizovaných strojov. Spolu by ČR mala mať k dispozícii desať vrtuľníkov Venom a desať strojov Viper. Prvé dva si prevzala vlani v júli, zvyšné by USA mali postupne dodať do konca tohto roka. Česká armáda chce americkými strojmi nahradiť sovietske Mi-24.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)