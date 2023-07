EK začala právne konanie voči Maďarsku pre prepúšťanie prevádzačov

Budapešť 14. júla (TASR) - Európska komisia iniciovala právne konanie proti maďarskej vláde za prepúšťanie zahraničných prevádzačov z väzenia. Brusel už poslal Budapešti prvý list s príslušnou výzvou. Uviedol to v piatok server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Komisia sa domnieva, že Maďarsko porušilo viaceré smernice EÚ. Skrátené sankcie pre osoby odsúdené za trestný čin prevádzačstva nie sú podľa EK účinné ani odstrašujúce a nezohľadňujú okolnosti predmetných prípadov.



Maďarská vláda má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala na list a odstránila zistené nedostatky, píše server.



Vládne nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť koncom apríla, umožnilo prepustenie právoplatne odsúdených zahraničných prevádzačov. Maďarský kabinet tento krok zdôvodnil tým, že Európska únia neprispieva na náklady na ochranu hraníc, ako aj tým, že trestá Maďarsko za to, že má preplnené väznice.



Koncom mája na základe tohto nariadenia z väzníc prepustili takmer tisíc zahraničných prevádzačov. Na opustenie Maďarska mali 72 hodín.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)