EK začala pre dary z Kataru disciplinárne konanie voči úradníkovi

Brusel 5. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že začala disciplinárne konanie proti niekdajšiemu vedúcemu generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu Henrikovi Hololeimu. Je obvinený z prijímania luxusných darov od katarskej vlády v období, keď jeho oddelenie pripravovalo novú dohodu o leteckej doprave s krajinou Perzského zálivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hololei medzi rokmi 2015 a 2021 niekoľkokrát cestoval do Kataru na náklady katarskej vlády v biznis triede. Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu, ktoré viedol, v tom čase s týmto emirátom rokovalo o dohode o leteckej doprave.



Bývalý estónsky politik sa neskôr stal poradcom na generálnom riaditeľstve pre medzinárodné partnerstvá, kde dodnes pracuje. Od novembra ho vyšetruje Úrad Európskej prokuratúry (EPPO), no EK sa teraz rozhodla voči nemu spustiť vlastné konanie.



Škandál známy ako „Katargate“ vypukol pred dvoma rokmi. Boli do neho zapletení viacerí europoslanci a úradníci EÚ pre podozrenia z prijímania úplatkov výmenou za podporu záujmov Kataru a Maroka v európskych štruktúrach.